Skei na Ravnah s shodom nad delodajalce

Ravne na Koroškem – V centru železarskih Raven bo ob 14. uri zavrelo. Koroška regijska organizacija sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) pripravlja množični shod članov, podpornikov in simpatizerjev, ki od delodajalcev zahtevajo vzpostavitev socialnega dialoga, višje plače ter pravičen in bolj razumljiv plačilni sistem.



Čeprav so sindikalne puščine naperjene proti večini delodajalcev iz kovinske in elektroindustrije, leti glavna na skupino Slovenska industrija jekla (Sij).



Na protestnem shodu bo zbrane med drugimi nagovorila predsednica Skei in ZSSS Lidija Jerkič.