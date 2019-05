Škisu grozi celo konec financiranja

Preiskava še vedno v teku



Tisoče dogodkov je težko imeti pod drobnogledom



Od opomina do zamrznitve

Ljubljana – Med 58 študentskimi klubi, člani Zveze študentskih klubov Slovenije (Škis), jih bo deset bojkotiralo jutrišnjo že 22. izvedbo Škisove tržnice . Razlog je izginulih 70 tisočakov na lanskem dogodku, o kraji katerih jih je krovna zveza nezadostno obveščala. Medtem ko bodo v Študentski organizaciji Slovenije (Šos), kjer zvezo deloma financirajo, v 60 dneh proučili zadevo, predsednica Škisanapoveduje prenovo komunikacijske strategije s klubi, ki naj bi ponovno okrepila sodelovanje med njimi.Deseterica klubov iz vzhodnega dela države, od koroških do lendavskih, je o dogodku od zveze prejela povsem nasprotne informacije, kot so jih zasledili v medijih. Medtem v zvezi trdijo, da so takoj, ko je zadeva romala na tožilstvo, na regijskih sejah informirali predstavnike klubov, kasneje pa tudi širšo javnost. Kot pravijo, so sprejeli nekatere ukrepe, ki bodo možnost podobnega incidenta na jutrišnji Škisovi tržnici omejili. Del gostinskih storitev so zaupali zunanjemu partnerju, družbi GMT Events, z varnostno službo Varnost Ljubljana pa so se dogovorili, da bo po končani prireditvi prevzela denar ter odgovornost zanj in ga prenesla do banke, je za Delo pojasnila Nina Plank. Poleg tega bo za varnost poskrbljeno z videonadzorom.Medtem se od 1. aprila, ko je novica o izgubljenem denarju prišla v javnosti, v preiskavi ni nič premaknilo. Policisti so konec avgusta na ljubljansko okrožno tožilstvo podali kazensko ovadbo za tatvino, za katero je zagrožena zaporna kazen do treh let. »Preiskava v tem delu še ni končana, saj smo prejeli dodatne usmeritve tožilstva,« odgovarja predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana. Dodaja, da bodo policisti na letošnji prireditvi prisotni, tako kot so bili vsa leta prej. Vodja tožilstva Katarina Bergant prav tako pravi, da storilca še niso odkrili. S primerom se še ukvarjajo, zato državno tožilstvo še ni vložilo nobene obtožnice.Odtujitev denarja »preiskujejo« tudi v študentski organizaciji, kjer pravijo, da še vedno ni jasno, ali bi jo sploh lahko preprečili, zaradi česar zatrjujejo, da je njihova moč v omenjenem primeru omejena. »Z akti oziroma navodili ne moremo regulirati vseh možnih in različnih dogodkov in situacij – na leto organiziramo približno tisoč projektov – niti preprečiti kaznivih dejanj. Naloga vseh sestavnih delov Šosa pa je seveda, da delujejo zakonito in gospodarno,« razmišljajo.Pred enim mesecem so uvedli notranji nadzor, s katerim bodo poskušali ugotoviti, ali je bilo pri organizaciji lanske Škisove tržnice pomanjkljivo poskrbljeno za varnost ali pa je bila njihova notranja javnost napačno informirana. Izredni nadzor opravlja nadzorna komisija organizacije, ki je neodvisni organ. Proučiti mora vse okoliščine, zahtevati dodatna pojasnila in opraviti vpogled v dokumentacijo. Pri čemer v Šosu poudarjajo, da mora slediti načelu iskanja materialne resnice in ugotoviti dejansko stanje. Komisija bo predvidoma odločila v 60 dneh in o tem obvestila predsedstvo Šosa.Med možnostmi, ki jih ima nadzorna komisija, so izrek ukrepa pisnega opomina, denarne sankcije, Škisu zamrzne prejem njihovih sredstev – Škis je po količini prejetih sredstev od krovne študentske organizacije na petem mestu, več denarja razdelijo le študentskim organizacijam v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, del pa ga Šos porabi tudi za svoje delovanje. V primeru hudih ugotovljenih nepravilnosti lahko Škisu celo odvzamejo pravico do financiranja.