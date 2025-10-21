Sklad Alfi vlaga v hrvaško zasebno zdravstvo

Naložbeni sklad Alfi je prevzel večinski delež v podjetju Origo Zdravlje in tako postal večinski lastnik ene največjih zasebnih bolnišnic na Hrvaškem – Sveta Katarina. Bolnišnica je v zadnjih letih imela stabilno rast poslovanja, lani pa ustvarila za četrtino višje prihodke kot leta 2023. Alfi je naložbo v Origo Zdravlje, ki je edini lastnik zasebne bolnišnice Sveta Katarina, izvedel prek sklada tveganega kapitala Alfi III, danes piše hrvaški poslovni portal Lider.

Posel je prejšnji teden odobrila tudi hrvaška agencija za varstvo konkurence, ki je ocenila, da prevzem ne bo negativno vplival na konkurenco v zasebnem zdravstvenem sektorju.

Pred transakcijo sta bila lastnika Origo Zdravlja žena nekdanjega ministra za znanost in izobraževanje ter predsedniškega kandidata Dragana Primorca Jadranka Primorac in podjetnik Gojko Ostojić, vsak od njiju pa je imel 50-odstotni delež. Zakonca Primorac ostajata manjšinska lastnika, pri čemer bo Jadranka Primorac še naprej glavna izvršna direktorica bolnišnice, Dragan Primorac pa predsednik upravnega odbora, piše Lider.

Prevzem po navedbah sklada pomeni začetek njihove strategije za gradnjo močne zdravstvene platforme prek naložb v uveljavljene institucije z jasnim potencialom za rast in trajnostno ustvarjanje vrednosti. Bolnišnica Sveta Katarina je lani zaposlovala 152 delavcev in ustvarila prihodke v višini 17,4 milijona evrov, kar je za 24 odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal nekoliko več kot milijon evrov, kar je 16 odstotkov več kot leta 2023.

Sklad Alfi se osredotoča na naložbe v razvijajoča se, inovativna ter hitro rastoča mala in srednja podjetja, ki poslujejo v Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Romuniji in Bolgariji, in sicer predvsem v zdravstvu, na informacijsko-komunikacijskem in poslovnem področju ter v proizvodnji.

Alfi ima izkušnje z zasebnimi zdravstvenimi podjetji

Diagnostični center Bled je maja od sklada Alfi kupil dve zdravstveni družbi Medilab in MD&T, ponudnika storitev rentgena, magnetne resonance in podobno. Skupina Diagnostični center Bled, ki je v lasti Zavarovalnice Triglav in Save Re, se tako utrjuje kot največji zasebni koncesionar in vodilno zasebno podjetje na področju slikovne diagnostike. Eden od razlogov za prodajo so bile spremembe pri koncesijah v zdravstvu in razpolaganje z dobički.

S tem poslom se je sklad Alfi umaknil iz slikovne diagnostike, medtem ko skupina Diagnostični center Bled, ki je v lasti pretežno državnih Zavarovalnice Triglav in Pozavarovalnice Sava, krepi svojo vodilno vlogo med zasebniki v tej zdravstveni dejavnosti. To skupino sestavlja devet družb za preventivne in specialistične ambulantne preglede, diagnostične preiskave, bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo. Celotna skupina je leto 2023 končala z več kot 35 milijoni evrov prihodkov, kar je 21 odstotkov več kot leto prej, poslovni izid iz poslovanja pa je znašal 3,7 milijona evrov. Skupina je imela konec leta 2023 v devetih družbah, v katere poleg matične družbe DC Bled sodijo tudi Kirurški sanatorij Rožna dolina, MTC Fontana in Cardial, 295 zaposlenih.