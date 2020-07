FOTO:Sklad kmetijskih zemljišč bi se zdaj poravnal

Republiški sklad kmetijskih zemljišč in gozdov toži podjetje CM Celje v stečaju za lastništvo več kot polovice kamnoloma. Gre za še edino neprodano nepremičnino v stečajni masi, zanimiva pa je predvsem zaradi gradnje tretje razvojne osi. Direktorica sklada Irena Majcen je maja za Delo povedala, da o poravnavi ne vedo ničesar in da pričakuje, da bo država dobila tožbo. Zdaj odgovarja, da se pogajajo z družbo VOC Ekologija, ki sicer ni stranka v sodnem postopku, je pa večinska upnica v kamnolomu in ima glavnino terjatev zavarovano prav z zemljišči, ki jih zahteva sklad.Voc Ekologija terjatve odkupoval od drugih upnikovSklad ...