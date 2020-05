FOTO:Sklad v podporo zdravstvenim delavcem

Iz novega sklada zavarovalnice Generali bodo za bolnišnično nadomestilo izplačali 20 evrov na dan.



V zavarovalnici Generali se zavedamo, da zlasti zdravstveni in drugi delavci v domovih za starejše med epidemijo covida-19 delajo v izrednih razmerah, zato smo ustanovili sklad za finančno pomoč tem delavcem.





Vanja Hrovat, predsednica uprave Zavarovalnice Generali

Donatorski projekt zavarovalnice Generali za podporo zdravstvenim delavcem Vanja Hrovat, predsednica uprave Zavarovalnice Generali za Delo G+: Ali je novi sklad Zavarovalnice Generali za »covid 19« finančno pomoč že delujoč, ali je že prijel prva prijave za to pomoč? Če, kakšni so odzivi? Sklad že deluje, za finančno podporo lahko zaprosijo vsi zdravstveni delavci in zaposleni v domovih za starejše, ki so zboleli za COVID -19 in izpolnjujejo pogoje za izplačilo finančne pomoči, ki smo jih objavili na svoji spletni strani www.generali.si. Zelo smo zadovoljni, da je bil odziv na ustanovitev sklada pozitiven, lahko pa potrdimo, da smo dobili tudi že prve prijave. Ali je prijava za to pomoč povezana s tem, ali ima kandidat pri Zavarovalnici Generali tudi že druge zavarovalne pogodbe? Ne, prijava ni povezana s tem, upravičenec ne rabi imeti sklenjeno zavarovanje pri naši zavarovalnici, in tudi kasneje njegovi podatki ne bodo uporabljeni za te namene. Gre za donatorski projekt zavarovalnice Generali in pomoč vsem delavcem, ki so v času epidemije prevzemali višje rizike s tem, da so skrbeli za obolele osebe z novim koronavirusom. To je naša zahvala za njihovo požrtvovalno delo. Ali je ta ponudba za finančno pomoč uveden samo pri Zavarovalnici Generali v Sloveniji ali tudi po drugih državah, kjer je prisotna mednarodna Generali zavarovalnica? Skupina Generali je globalno preko svojih družb na različne načine pomagala pri premagovanje korona krize, tako preko razvoja novih zavarovanj, kot preko različnih donatorskih projektov. V Sloveniji smo poleg ustanovitve sklada za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starejše donirali tudi sredstva ZPM Slovenija Moste-Polje za nakup hrane za otroke, ki so ob zaprtju šol in vrtcev ostali brez edinega toplega obroka. Poleg tega smo prispevali sredstva Upravi RS za zaščito in reševanje, in sicer za nakup opreme za zaščito, reševanje in pomoč (zaščitne maske, rokavice, dezinfekcijska sredstva itd.). Dodatno smo razvili tudi novo kolektivno zavarovanje COVID-19, s katerim podjetja poskrbijo za dodatno finančno varnost in prispevajo k hitrejšemu okrevanju zaposlenih, če bi zboleli za novim koronavirusom. Vsem, ki pa imajo pri nas že sklenjeno katerokoli življenjsko zavarovanje z dobo trajanja več kot 5 let, smo brezplačno razširili kritje za zdravljenje v bolnišnici zaradi okužbe z novim korona virusom in kritje za smrt zaradi bolezni COVID -19, obe kritji pa trajata do 30. junija 2020.

Ljubljana – V zavarovalnici Generali so oblikovali sklad, iz katerega bodo zdravstveni delavci in delavci v domovih za starejše, ki so zboleli za covidom-19, lahko prejeli finančno podporo, in sicer dnevno bolnišnično nadomestilo, enkratno nadomestilo za okrevanje in v primeru smrti svojci posmrtnino.Sklad so ustanovili »v zahvalo vsem zdravstvenim delavcem in delavcem v domovih za starejše občane za požrtvovalnost pri njihovem delu, ki ga opravljajo v skrbi za zdravje vsakega izmed nas,« so zapisali v sporočilu za javnost.In kako bo sklad deloval? Zdravstveni delavci in delavci v domovih za starejše, ki so zboleli za covidom-19, bodo lahko iz sklada prejeli finančno pomoč. Kot poudarja predsednica uprave zavarovalnice Vanja Hrovat, zlasti zdravstveni in drugi delavci v domovih za starejše delajo v izrednih okoliščinah, saj skrbijo za bolnike, izpostavljeni so okužbi in hudemu stresu. »Bolezen ne izbira, ogrozi lahko tudi njihovo zdravje. V zavarovalnici smo se jim želeli z ustanovitvijo sklada zahvaliti za njihovo nesebično delo in jim stati ob strani, tako kot oni stojijo ob strani vsem nam,« je pojasnila.Sklad, ki so ga poimenovali »Generali skrbi za zdravstveno osebje v primeru obolenja s covidom-19«, je namenjen izplačilu neposredne finančne pomoči upravičencem, seveda po pravilih, ki so podrobneje opisana v dokumentih, objavljenih tudi na spletni strani zavarovalnice. Zanjo bo lahko zaprosilo zdravstveno osebje, obolelo za novo koronavirusno boleznijo, in sicer zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci ter vse osebe, ki opravljajo delo v domovih za starejše in imajo veljavno pogodbeno razmerje z ustanovo, javno ali zasebno, ki izvaja storitev institucionalnega varstva starejših.Prijavijo se lahko za različne oblike pomoči iz sklada, in sicer denarno nadomestilo v primeru bolnišničnega zdravljenja oziroma nadomestilo za okrevanje v primeru zdravljenja na intenzivni negi, tretja oblika pomoči pa je posmrtnina, ki jo v primeru upravičenčeve smrti prejmejo svojci.Kot navajajo v zavarovalnici, je čas veljavnosti sklada od razglasitve epidemije, torej od 12. marca, do vključno 20. julija letos. Za finančno pomoč se lahko prijavijo vsi upravičenci, ki so v času veljavnosti sklada zboleli za covidom-19 in so se zaradi tega v času veljavnosti sklada zdravili v bolnišnici, oziroma svojci upravičenca, če je ta umrl. Nosilec sklada sprejema prijave do 30. septembra 2020, po tem datumu ne bodo več mogoče. »Za prijavo za koriščenje sklada je treba poklicati na brezplačno številko 080 70 77 ali pisati na elektronski naslov, kjer prejmete ustrezen obrazec.«Ob prijavi je treba predložiti tudi, kot sporočajo iz Generalija, celotno medicinsko dokumentacijo, ki je nastala med zdravljenjem upravičenca in iz katere je mogoče ugotoviti vse potrebne podatke, v primeru smrti upravičenca pa izpisek iz matične knjige umrlih ali dokazilo o vzroku smrti. Ti podatki so pomembni za presojo upravičenosti do finančne pomoči po pravilih sklada, dodajajo.Tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje za finančno pomoč iz sklada, bodo lahko prejeli bolnišnično nadomestilo, 20 evrov na dan, kot enkratno nadomestilo za okrevanje 1000 evrov, če je bilo zaradi covida-19 potrebno zdravljenje na intenzivni negi, svojci pa bodo lahko prejeli 5000 evrov enkratne pomoči v primeru, da je upravičenec umrl.Zneski nadomestil se med seboj seštevajo. Na podlagi smrti enega upravičenca nosilec sklada skladno s temi pravili svojcem upravičenca izplača en znesek posmrtnine. Finančna pomoč se upravičencu oziroma njegovim svojcem izplača na transakcijski račun, ki ga prijavitelj sporoči ob prijavi za koriščenje sklada. Izplačilo finančne pomoči bo nosilec sklada izvedel v štirinajstih dneh od dneva, ko prejme vse dokaze o zdravljenju ali smrti in ugotovi upravičenost do izplačila finančne pomoči skladno s temi pravili.