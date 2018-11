Škoda po vremenski ujmi bo presegla 2,6 milijona evrov

V šolo in na delo predvidoma jutri

Po ujmi z vetrom in močnim deževjem, ki je minuli teden prizadela mnoge kraje po državi, se bo pričelo ocenjevanje nastale škode. Še vedno se nadaljuje sanacija posledic ujme, posledice vetroloma v gozdovih na Koroškem in v Savinjski dolini pa si bo danes ogledala tudi ministrica za kmetijstvoUprava za zaščito in reševanje pričakuje, da bodo občine, ki so bile prizadete v neurjih, podale pavšalno oceno škode na njihovem območju. Poveljnik Civilne zaščiteupa, da bodo to storile še danes, nato pa bo uprava izdala sklep o začetku ocenjevanja škode.S sklepom bodo pozvali občine in vodnogospodarska podjetja oziroma pristojna ministrstva, naj pripravijo oceno škode na stvareh in infrastrukturi.Kolikšna bo škoda, Šestan še ne more oceniti, poročilo bo uprava pripravila predvidoma v mesecu dni. Glede na dosedanje podatke pa je pričakovati, da bo škoda presegla prag 2,6 milijona evrov, določen za izplačilo pomoči države.Ob ugotavljanju škode se nadaljuje tudi sanacija prizadetih območij. V Občini Tržič, kjer je voda odnesla prometno povezavo do vasi Jelendol, potekajo intenzivna intervencijska dela. Na tem območju bodo v nekaj dneh uredili obvozno cesto, do tedaj pa bodo tamkajšnjim prebivalcem omogočili dostop do Tržiča prek brvi in z avtobusnim prevozom.Zaposleni in šolarji iz Jelendola in Doline bodo na delo oziroma v šolo lahko odšli predvidoma šele jutri, je poročal radio Slovenija.Takoj, ko bodo ljudje prečkali brvi, jih bodo znova umaknili in nadaljevali sanacijska dela, enako pa ponovili popoldne, ko se bodo zaposleni in šolarji vračali domov. »Bomo videli, ali bo to dan, dva ali tri, na takšen način pa bomo poskrbeli, da bodo vsi prišli v dolino,« je pred kratkim dejal poveljnik Civilne zaščite TržičV nekaj dneh naj bi tako uredili obvozno cesto, medtem ko bo sanacija celotne ceste po napovedih tržiškega župana trajala nekaj let. Poleg tega ostaja odprta še sanacija vodotokov, treba pa bo iskati tudi čim bolj učinkovite rešitve za sanacijo kmetijskih površin, je še dejal Sajovic.Ujma je veliko škode povzročila tudi v gozdovih na Koroškem, kjer je zaradi vetroloma po ocenah podrtih med 90.000 in 100.000 kubičnih metrov drevja.