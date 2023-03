Škoda v kmetijstvu zaradi lanske suše ocenjena na 148 milijonov evrov

Neposredna škoda v kmetijstvu zaradi suše je po končni oceni, ki jo je danes potrdila vlada, lani dosegla 148,47 milijona evrov. Znesek presega mejo, ki omogoča državno pomoč, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Danes potrjena ocena je po navedbah časnika Dnevnik sicer nižja od delne ocene iz lanskega oktobra.

Za datum nastanka suše v kmetijstvu se po pojasnilih vlade šteje 31. maj 2022. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2022, zato je dosežena meja za državno pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na podlagi ocene zdaj pripravilo program za odpravo posledic škode.

Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode, ki so ga opravile občinske komisije ter Uprava RS za zaščito in reševanje. Stroški v skupni višini nekaj manj kot 100.000 evrov bodo pokriti iz proračunske rezerve.

Vlada je ministrstvoma za kmetijstvo in za obrambo ob tem med drugim naložila pripravo usklajenega nabora ukrepov za izboljšanje postopkov ocenjevanja in zmanjšanja škod.

Končna ocena, ki jo je danes potrdila vlada, je po navedbah Dnevnika sicer nižja od delne ocene iz lanskega oktobra. Kot je časnik poročal sredi meseca, je državna komisija za ocenjevanje škode slednjo takrat namreč ocenila na nekaj manj kot 162 milijonov evrov. V celoti je bil po pisanju časnika iz škode izvzet vinogradniški sektor, ocenjeno škodo v hmeljiščih pa je vlada močno oklestila.