Škoda velika, vendar trenutno obvladljiva

Koper - »Če bi obveljale prvotne napovedi in bi tir po nesreči pri Hrastovljah res popravljali en mesec, bi bili prisiljeni ladje oziroma naš tovor preusmeriti na Reko in v Trst,« je je včeraj ocenil namestnik dsirektorja velikega korejskega logista Glovis Ronald Dovžak. Predstavnik Adria Kombija Rok Svetek pa je dejal:»Povsem zaupam izjavam, da bodo posledice nesreče odpravili v treh dneh. SŽ operativa je neverjetno dobro usposobljena za takšna popravila.«



Generalni direktor SŽ Dušan Mes je novinarjem povedal, da je na tirih in vlaku nastalo za 1,5 milijona evrov škode. Za takšne primere so pri SŽ zavarovani. Kolikšna pa bo dejanska poslovna in ekološka škoda, ki nastaja, pa ne bo mogoče natančno izračunati. To so nam pojasnjevali tudi predstavniki gospodarstva, ki so neposredno povezani s pretovorom v Luki Koper, na primer predstavniki tovora in prevozniki.



»Naš problem v tem primeru je, da moramo dostavljati blago za tovarno v 750 kilometrov oddaljeni tovarni Kia v Žilini na Slovaškem in v 800 kilometrov oddaljeni tovarni Hyundai v Noševicah na Češkem po sistemu just in time. To pomeni, da bi morali vsak dan peljati en vlak, če tega ni, pa ga moramo nadomestiti s po 40 tovornjaki na dan. Prevoz s tovornjaki pa je približno dvakrat dražji, to pomeni, da imamo že zaradi tega na dan vsaj 20.000 evrov višje stroške kot sicer. Tudi sicer je težko najti tovornjake, ki so v glavnem vnaprej zasedeni. Če bo popravilo trajalo res samo tri dni, potem bomo to lahko nekako nadomestili, če bi trajalo mesec dni, bi po mojem mnenju iskali možnost pretovora preko Trsta ali Reke. Nekaj bi morali naredit,« je dejal Ronald Dovžak, namestnik direktorja Glovis Europa.



Predsednik uprave Intereurope Ernest Gortan nam je povedal, da je položaj težak, vendar z vsako posamično stranko sproti iščejo najprimernejše rešitve za zagotovitev pravočasne dostave blaga. »Vedeti moramo, da vsega blaga ni nujno takoj dostaviti, zato se pogovarjamo za vsak primer posebej. Tovornjakov je na trgu dovolj, vprašanje je le cena. Če je povpraševanje večje, se tudi cene povišajo. Ta trenutek ne morem povedati, koliko strank povprašuje po tem, da bi svoje kontejnerje pretovorili v Trstu. Težko je tudi napovedati in oceniti posledice zaprtja proge. Višina škode bo odvisna od tega, kako hitro bodo progo popravili in vzpostavili promet po njej,« je povedal Ernest Gortan.



Tudi predstavnik železniškega prevoznika Adria Kombi Rok Svetek ni želel govoriti o konkretnem znesku izgub, ki jih ima podjetja vsak dan zastoja. »Na dan običajno prepeljemo 6 vlakov v pristanišče in prav toliko iz njega, zdaj ta prihodek izgubljamo in ga ne bo mogoče nadomestiti. Imam pa veliko zaupanje v SŽ Vleka in tehnika in v SŽ Infrastruktura. Moram reči, da so zelo učinkoviti in dobri in so doslej številne podobne nesreče hitro in učinkovito popravili. Hitreje kot v tujini. Do nesreč prihaja tudi v drugih evropskih državah, morda v še večjem številu kot pri nas. Zato nikakor ne verjamem, da bi šlo za kakšno načrtno ali sovražno dejanje. V bistvu se na tako obremenjeni in težki progi, kot je tir Divača Koper zgodi celo malo nesreč,« je prepričan Svetek.



Direktor SŽ Infrastruktuire Matjaž Kranjc pa nam je povedal, da je omenjeni tir najbolj obremenjen v državi, glede na standarde celo čez mero. Vse so imeli pripravljeno, da bi že danes začeli s popravilom, vendar se je prečrpavanje kerozina zavleklo, drugače, kot so jim obljubili, veliko časa bodo porabili še kriminalisti, tako, da so izgubili ves prvi dan in se bodo dela lotili takoj, ko jim bodo to omogočili. Zato je precej verjetno, da bodo težko odpravili vse posledice nesreče do petka zvečer, kot so obljubljali še v sredo zjutraj.



Velika verjetnost je, da je počila kretnica pred predorom. Zakaj se je to zgodilo, ali je padel kak večji predmet nanjo, ali je šlo za okvaro materiala, nam Kranjc ni mogel odgovoriti. Vse tire v državi najmanj enkrat na leto pregledajo z ultrazvokom in ob pregledu ni kazalo, da bi bila tam kakršna koli poškodba.