Škodljiva trenja med NIJZ in vlado

Politična neodvisnost



Korak k umirjanju razmer

Odstop epidemiologinje

Strokovno skupino ministrstva za zdravje, ki svetuje vladi glede spopadanja s koronavirusom in jo vodi infektologinja Bojana Beović, je zapustila epidemiologinja Maja Sočan z NIJZ. Tam pravijo, da iz osebnih razlogov.

Na ministrstvu so nam pred kratkim sporočili, da je v skupini tudi v. d. direktorja NIJZ Ivan Eržen, ta pa o tem ni vedel nič. Obveščen naj bi bil namreč naknadno, a kot je razvidno iz včerajšnjega odgovora NIJZ, tudi on zdaj v skupini ne sodeluje. V njej tudi ni nobene članice koordinacije zdravniških organizacij.

Ljubljana – O tem, kako daleč na nasprotnih bregovih glede spopada s koronavirusom sta ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priča današnji tvit ministra: »Sodimo med države z najboljšimi učinki ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa. Ustavili smo eksponentno rast okužb, vladni ukrepi kažejo pozitivne rezultate, so učinkoviti. Skrb vzbuja to, da je do ukrepov kritična prav NIJZ, ki bi morala prva skrbeti za zdravje ljudi.«, v. d. direktorja NIJZ, je pred kratkim namreč grajal zaostrene ukrepe vlade za omejevanje širitve koronavirusa, češ da so pretirani. Kot epidemiolog s strokovnega vidika take poteze ne more zagovarjati, je dejal v pogovoru za Mladino. Po njegovih besedah vlada pri presojanju najnovejših ukrepov inštituta ni prosila za mnenje. Spomnimo, da so bili na NIJZ pred začetkom epidemije do uporabe mask zelo zadržani, češ da to ni potrebno, sedanja vlada pa je glede tega obrnila ploščo in začela poudarjati tudi pomembnost mask.Na koristnost zaščitnih mask so že pred epidemijo opozarjali Mladi zdravniki Slovenije (MZS), ki so pravilno uporabo teh demonstrirali na vladni novinarski konferenci. S tem so se očitno zamerili nekaterim kolegom, ki so se začeli spraševati, ali so postali del vladne ekipe. S sporočilom, da Mladi zdravniki Slovenije niso člani Koordinacije zdravniških organizacij, so se zdravniške organizacije od njihovih nastopov distancirale.Mladi zdravniki, ki štejejo 1700 članov, so v sporočilu za javnost pojasnili, da se nikakor ne morejo strinjati s tezo, da je vlada v zadnjih dneh sprejemala poostrene ukrepe po njihovem priporočilu: »Predstavniki MZS nismo odgovorni za sprejemanje paketa ukrepov, saj ne predstavljamo organa odločanja, prav tako nismo njihov predlagatelj.«Poudarili so, da so zgolj samostojno zagovarjali stališče do nošenja zaščitnih mask pri nujnih odhodih od doma (na primer v trgovino) z namenom počasnejšega širjenja okužbe zaradi kapljičnega prenosa virusa: »Stališče smo posredovali tako vladi kot stanovskim organizacijam in splošni javnosti.« Dodali so še, da so politično neodvisni in strankarsko neopredeljeni ter da si želijo konstruktivnega sodelovanja v času obvladovanja epidemije.Da bo sodelovanje treba izboljšati, je bilo tudi sporočilo včerajšnje seje sveta NIJZ, na kateri so odprli tudi temo komuniciranja med inštitutom in vlado. Po besedah novega predsednika svetaso se dogovorili za boljše sodelovanje ter predhodno usklajevanje priporočil in ukrepov, ki jih predlaga NIJZ, da ne bi prišli »do nasprotja z ukrepi, ki jih je vlada že prej predvidela ali celo sprejela«. Po Tavčarjevem mnenju je inštitut dovolj strokoven, da bo znal paziti na ustrezno komunikacijo. Razpis za novega generalnega direktorja NIJZ bo objavljen prihodnji teden.