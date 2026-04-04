Škofje v velikonočnem voščilu izrazili željo po valu tolažbe in upanja

Škofje Katoliške cerkve so v velikonočnem voščilu poudarili pomen Jezusovega vstajenja in zaželeli, da bi val tolažbe in upanja, ki ga ta prinaša, oblival srca vseh. Škof Evangeličanske cerkve Aleksander Erniša pa je pozval, naj drug drugemu postanemo znamenje ljubezni, si odpuščamo in se sprejemamo, saj je velika noč praznik upanja, da nismo sami.

V poslanici, ki jo je na TV Slovenija prebral soboški škof Janez Kozinc, so katoliški škofje zapisali, da je morda danes za marsikoga običajna nedelja – dan počitka ali dela v dežurnih službah. Mnogim morda tudi danes bolezen, samota ali neuspeh razžirajo srce in telo. Toda val oznanila, da je Jezus vstal, kar je temeljno sporočilo velike noči, »zmore premakniti kamen, ki zatemnjuje vsakršno življenje«, so zapisali.

Ob tem so poudarili, da vera v vstajenje razumljivo na more biti hipna, temveč je proces, ki zahteva čas. »Kakor je bilo za Jezusove učence potrebno 40 dni, da so sprejeli vest, da Jezus živi, je tudi nam dan čas, čas, da bi to pričevanje izkusili v svojem življenju. Da Jezus tudi vsakemu izmed nas da znamenja, po katerih bomo verovali vanj. To vse spremeni, ker spremeni naš zadnji cilj. Spremeni cilj upanja, ki je temelj našega vsakdanjega odločanja, delovanja,« so zapisali.

Svoje sporočilo so škofje sklenili z željo po upanju in notranjem miru: »Dragi bratje in sestre, škofje vam želimo, da bi val tolažbe in upanja zaradi Jezusovega vstajenja, ki razodeva tudi našo nesmrtnost v Jezusu, oblival tudi vaša srca.«

Škof evangeličanske cerkve Erniša pa je v poslanici na TV Slovenija izpostavil, da velika noč ni le praznik, ki ga obhajamo v cerkvah, ampak je skrivnost življenja, ki se dotika srca vsakega človeka.

Velikonočni evangelij je, kot je dejal, za kristjana temelj vere, za koga drugega morda podoba ali simbol. A vsem nam odpira isto obzorje: da smrt, tema in brezup nimajo končne moči. Vstajenje govori o upanju, ki presega naše meje in naše dvome, je poudaril.

Kot je izpostavil, velika noč še posebej nagovarja vse, ki nosijo bolečino, izgubo, negotovost ali osamljenost. Velika noč po njegovih besedah ne ponuja lahkih odgovorov, ampak zvesto obljubo, da je Bog navzoč tudi tam, kjer ga ne prepoznamo. »Deluje tudi tam, kjer se zdi, da je vse obstalo.«

A velika noč je tudi praznik upanja, da v življenju nismo sami, je dodal Erniša. V svetu, ki postaja vse bolj tehnološki, tako ostajamo ljudje, ki hrepenimo po bližini, po besedi tolažbe in po stalnem človeškem stiku in pomoči bližnjega. »Vstali Kristus nas kliče prav v to - da postajamo drug drugemu znamenje ljubezni, da si odpuščamo, se sprejemamo in nosimo bremena drug drugega,« je izpostavil, vsem pa zaželel blagoslovljeno, mirno in svetlo veliko noč.