  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Ponos, pogum, tovarištvo in solidarnost pod črno uniformo

    V rudarski stan je sinoči skočilo 28 novincev, častni skok pa sta opravila velenjski župan Peter Dermol in šoštanjski župan Boris Goličnik.
    Rudarji, ki so svoj skok že davno opravili, ponosno spremljajo svoje naslednike. FOTO: Matija Marinšek
    Galerija
    Rudarji, ki so svoj skok že davno opravili, ponosno spremljajo svoje naslednike. FOTO: Matija Marinšek
    Špela Kuralt
    4. 7. 2026 | 08:45
    8:27
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ob rudarskem prazniku, ki ga zaznamujemo 3. julija v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so jo na ta dan začeli rudarji zasavskih revirjev leta 1934, so sinoči v rudarski stan v Velenju sprejeli 28 novincev. Na že 65. prireditvi Skok čez kožo so bile v središču vrednote, ki jih rudarji vsak dan pol kilometra pod zemljo živijo za vse nas. Tudi po letu 2033, ko bo Premogovnik Velenje zaprl vrata, jih bodo potrebovali za zapiralna dela. Tudi vse te, ki so v rudarsko prihodnost šele skočili.

    Častni skok sta letos opravila velenjski župan Peter Dermol (levo) in šoštanjski župan Boris Goličnik. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Častni skok sta letos opravila velenjski župan Peter Dermol (levo) in šoštanjski župan Boris Goličnik. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Skok čez kožo je prireditev, ki je od leta 2021 vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. Dogajanje se začne že veliko pred prihodom slavnostne parade na stadion. Tako je Velenjčane zbudila tradicionalna budnica Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje (PV), oglasila se je kanonada, ki se je ponovila tudi zvečer na stadionu. Do tja je vodila parada rudarjev v črnih uniformah z rdečimi nageljni na prsih. V vsakem njihovem koraku je vsako leto čutiti ponos, povezanost, požrtvovalnost, tovarištvo in solidarnost. Pa tudi spomin na vse tiste, ki ne zmorejo več koraka ali so dali življenje za to, da nam gori luč.

    Parada rudarjev skozi Velenje je vsako leto prava paša za oči. FOTO: Matija Marinšek
    Parada rudarjev skozi Velenje je vsako leto prava paša za oči. FOTO: Matija Marinšek

    Običaj skok čez kožo izvira iz 16. stoletja, razlagajo v premogovniku. Takrat so namreč v čeških in slovaških rudnikih uvedli slavnostni sprejem novincev, ki so morali sprva preskočiti rudniški jašek. Ker so ti postajali vedno širši, so začeli skakati čez kožo. Gre za kos telečjega usnja z jermenom in pasovi, s katerim so se po drči spuščali v jamske prostore. Prvi skok čez kožo so v Velenju pripravili leta 1961. Do danes so v PV v rudarski stan sprejeli 4003 novince, torej dijake rudarske, strojne in elektro smeri, pa tudi diplomirane inženirje rudarstva in geotehnologije.

    Na sod in skok

    Novince pri skoku spremljajo starešine in botri, ki prvi opravijo skok, mladim pa kasneje pomagajo pri uvajanju v poklic. Nato na sod stopijo še novinci. Pred sodom starešini držita kožo, novinec pa mora povedati generalije, torej ime in priimek ter rojstne podatke, in geslo. To je pri vsakem drugačno, običajno pa precej duhovito. Vsako leto se komu malo zatakne, kar je precej razumljivo, saj dogajanje spremlja poln stadion. Po vsem povedanem izpijejo vrček piva in skočijo čez kožo.

    Pred skokom čez kožo morajo novinci spiti vrček piva. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Pred skokom čez kožo morajo novinci spiti vrček piva. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Od leta 1994 v Velenju na prireditvi nekdo opravi tudi častni skok. Tokrat sta bila dva častna skakača, in sicer sta čez kožo skočila velenjski župan Peter Dermol in šoštanjski župan Boris Goličnik. Kot je povedal generalni direktor PV Marko Mavec, so ju izbrali, ker sta bila zelo aktivna pri oblikovanju in sprejemanju dveh ključnih zakonov: zakona o postopnem zapiranju PV in zakona o prestrukturiranju Šaleške regije. »Nikoli si nisem predstavljal, da me bo doletela ta čast, in sem ponosen. Predvsem zato, ker zelo spoštujem poklic rudarja. Spoštujem ves trud, predvsem pa vse vrednote, ki jih rudarji živijo, ki so zaznamovale našo družbo, našo skupnost, našo dolino,« je po prireditvi dejal Goličnik. Takoj po skoku pa je rudarjem dejal: »Vaša največja zapuščina ni premog, ki ste ga izkopali. Vaša največja zapuščina so vrednote, ki jih danes skupaj živimo in jih moramo ponosno predati naslednjim rodovom.«

    Skok čez kožo v rudarski stan. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Skok čez kožo v rudarski stan. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Čustven je bil tudi Dermol, ki je dejal, da mu uniforma, ki jo je lahko oblekel in sam skok, pomenita največ: »S to gesto sem se lahko res zahvalil in poklonil ne samo rudarjem, ki so bili danes tukaj, ampak tudi vsem generacijam rudarjev pred njimi. Nikoli si nisem mislil, da bom v času svojega županovanja pred sabo gledal tri mrtve kamerate.« Dodal je, da je rudarstvo večno zapisano v Velenju: »Lahko zaprejo premogovnik, ampak duša premogovnika in rudarjev bo tu za vedno ostala.«

    Prelomno leto 2033

    Slovenija se je sicer zavezala za izstop iz premoga leta 2033. Po tem bo sledilo še relativno dolgo zapiralno obdobje premogovnika, a lignita ne bodo več izkopavali. Dermol je bil zelo kritičen do vseh dosedanjih vlad, ki so začrtale usodo premogovništva v Šaleški dolini: »Letnica 2033 je bila sprejeta pod desno vlado, toplarna (Teš izvaja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino, op. p.) je nastala pod levo vlado. Želim si, da bi poiskali rešitve in da bi za ti dve veliki napaki našli neko drugo rešitev. To, da je Teš danes toplarna, je bilo zame že takrat veliko ponižanje. To je ponižanje zame osebno, ponižanje našega mesta in vseh tistih rudarjev, ki kopljejo črno zlato predvsem za električno energijo in ne za toploto.«

    Generalni direktor PV Marko Mavec: »V podzemlju Šaleške doline je več kot 50 kilometrov podzemnih rovov, ki jih je treba kvalitetno zapreti, hkrati pa je 1100 hektarjev površin, ki jih je treba sanirati.« FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Generalni direktor PV Marko Mavec: »V podzemlju Šaleške doline je več kot 50 kilometrov podzemnih rovov, ki jih je treba kvalitetno zapreti, hkrati pa je 1100 hektarjev površin, ki jih je treba sanirati.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Dermol je v svojem govoru dejal, da od nove oblasti pričakuje, da bo spremenila ali vsaj razmislila, kaj se bo s premogovnikom in Tešem zgodilo po letu 2033. Po prireditvi pa je za medije dodal: »Ob vsem globalnem stanju, v katerem smo se znašli, je več kot na mestu naše razmišljanje in opazke, ki smo jih imeli že takrat, ko se je letnica določevala, da je treba ohranjati ta energetski vir. To je pravzaprav edini, domači, zanesljivi vir. Želim si, da se odpre razprava, strokovna, ne zgolj politična, kakšno vlogo lahko imata Teš in PV po letu 2033. Po mojem mnenju in po mnenju marsikaterega strokovnjaka morata imeti vlogo strateške rezerve, a to je treba sistemsko urediti.«

    Prihod parade na velenjski stadion. Novince je čakal skok, vsi ostali rudarji so si ga ogledali na tribuni. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Prihod parade na velenjski stadion. Novince je čakal skok, vsi ostali rudarji so si ga ogledali na tribuni. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Nihče ne bo brez službe

    Generalni direktor PV Marko Mavec pa je jasen: »Dejstvo je, da se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2033 izstopila iz premoga. Plan, kakršen je danes, je najbolj socialno vzdržen, kar je lahko, da preidemo na zapiranje in končanje premogovništva brez socialnih stisk. Če bi želeli podaljšati proizvodnjo, bi morali zaposlovati nove ljudi, to pomeni, da bi imeli kasneje viške. Teh ne želimo. Še vedno mislim, da je letnica 2033 po trenutnem scenariju in vseh vizijah, ki jih v PV vidim, optimalna.« Dodal je, da Teš dejansko ostaja termoelektrarna: »Država namenja več kot 160 milijonov evrov, da subvencionira razliko, ki nastaja za ogrevanje Šaleške doline in med elektriko, ki jo Teš prodaja na trgu. Govoriti samo o toplarni z vidika stroke ni čisto korektno.«

    Pet novincev, ki se je pri šolanju najbolj izkazalo, zaposlitev v premogovniku dobi takoj, je povedal generalni direktor PV Marko Mavec. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Pet novincev, ki se je pri šolanju najbolj izkazalo, zaposlitev v premogovniku dobi takoj, je povedal generalni direktor PV Marko Mavec. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Mavec je še dejal, da jih tudi po prenehanju proizvodnje leta 2033 čaka še od 20 do 25 let zapiralnih del: »V podzemlju Šaleške doline je več kot 50 kilometrov podzemnih rovov, ki jih je treba kvalitetno zapreti, hkrati pa je 1100 hektarjev površin, ki jih je treba sanirati.« Tudi zato bodo potrebovali zaposlene, delo bodo našli pri njih vsi, ki so v petek skočili čez kožo, je še pojasnil Mavec: »Pet najboljših, ki so se najbolj izkazali med šolanjem, dobi službo takoj, to je že tradicija. Ampak potrebovali bomo vse in jih bomo čim prej zaposlili. Ko se bo končala proizvodnja premoga, bi lahko bilo nekaj ljudi preveč, ampak novi zakon predvideva, da se lahko rudarji upokojijo pet let prej, zato presežkov delavcev ne bo. Službe zaradi izhoda iz premoga ne bo izgubil prav nihče.«

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Skok čez kožo

    Rudarji so bili ati, dedi, strici … in zdaj sin ali hči

    Na tradicionalni prireditvi so v rudarski stan do zdaj sprejeli 3970 novincev, v soboto še 33, častni skakač je bil minister Jože Novak.
    Špela Kuralt 29. 6. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dan žalovanja za rudarji

    Poln Titov trg v poklon trem kameradom

    Pred in po žalni seji se je trikrat zaslišala kanonada, ob uri nesreče pa so se oglasile sirene in Velenje se je ovilo v temo.
    Špela Kuralt 24. 1. 2025 | 20:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Skok čez kožo

    Po koncu odkopavanja jih čaka še več let dela

    Na tradicionalni prireditvi Skok čez kožo so v rudarski stan sprejeli 34 novincev, častna skakalka je bila ministrica za pravosodje Andreja Katič.
    Špela Kuralt 30. 6. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zapiranje Premogovnika Velenje

    S koščkom premoga v srcu v zeleno prihodnost

    Za Savinjsko-šaleško regijo je predvidenih dobrih 170 milijonov evrov iz sklada za pravični prehod, projektov imajo za 1,1 milijarde evrov.
    Špela Kuralt 6. 5. 2024 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

    Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
    Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Belopeška jezera

    Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

    Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Lokalne volitve 2026

    Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

    Poletna vročica pred novembrskimi lokalnimi volitvami se stopnjujejo tudi v prestolnici. Danes je kandidaturo najavil tudi nekdanji mestni svetnik.
    3. 7. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kadrovanje

    Šef SDH Žiga Debeljak se umika, napoveduje se kadrovski cunami

    Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga so že začeli postopke za imenovanje novega predsednika uprave.
    Maja Grgič 3. 7. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Premogovnik Velenjeizstop iz premogaTešrudarVelenjeskok čez kožoŠaleška dolinapremog

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaprta

    Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje-Slovenske Konjice ali Celje center-Slovenske Konjice.
    4. 7. 2026 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

    Znani vsi pari osmine finala: obetajo se nove drame

    Kanada in Maroko bosta drevi odprla boj za četrtfinale, sledil bo dvoboj med Francijo in Paragvajem.
    4. 7. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Jazz festival Ljubljana

    Ljubljanski jazz festival navdušil: Metheny, Bridgewater in vrhunec z Bilalom

    Jazz festival Ljubljana je z naborom vrhunskih izvajalcev, prijetnim ambientom in skupnostjo ponovno upravičil svoj ugled enega najboljših jazz festivalov.
    Izabella Rajh 4. 7. 2026 | 10:08
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tour 2026

    Tudi najstarejši kolesar bo Tour začel z visokimi pričakovanji

    Četudi so v zadnjih letih na kolesarskih dirkah vse boljši mladi tekmovalci, pa niti starejši še niso za odpis.
    Matic Rupnik 4. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

    Uroki Gane niso delovali: Kolumbija pobrala zadnjo vozovnico v osmino finala

    Južnoameričani so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano in si priigrali obračun s Švico.
    4. 7. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Jazz festival Ljubljana

    Ljubljanski jazz festival navdušil: Metheny, Bridgewater in vrhunec z Bilalom

    Jazz festival Ljubljana je z naborom vrhunskih izvajalcev, prijetnim ambientom in skupnostjo ponovno upravičil svoj ugled enega najboljših jazz festivalov.
    Izabella Rajh 4. 7. 2026 | 10:08
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tour 2026

    Tudi najstarejši kolesar bo Tour začel z visokimi pričakovanji

    Četudi so v zadnjih letih na kolesarskih dirkah vse boljši mladi tekmovalci, pa niti starejši še niso za odpis.
    Matic Rupnik 4. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

    Uroki Gane niso delovali: Kolumbija pobrala zadnjo vozovnico v osmino finala

    Južnoameričani so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano in si priigrali obračun s Švico.
    4. 7. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo