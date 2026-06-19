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    Slovenija

    Skok pod drobnogledom Bruslja

    Evropski komisar za vladavino prava Michael McGrath svari, da Slovenija ne sme znižati standardov boja proti korupciji.
    Michael McGrath, evropski komisar za pravosodje, se je na obisku v Ljubljani največ ukvarjal s protikorupcijskim bojem, ki ga napoveduje nova vlada. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Michael McGrath, evropski komisar za pravosodje, se je na obisku v Ljubljani največ ukvarjal s protikorupcijskim bojem, ki ga napoveduje nova vlada. FOTO: Leon Vidic
    Uroš Esih
    19. 6. 2026 | 16:55
    19. 6. 2026 | 16:55
    3:13
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    Ključna točka pogovorov evropskega komisarja za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michaela McGratha v Sloveniji je bil nov organ za pregon korupcije Skok. Čeprav je bil zakon o Skoku napovedan že pred tedni, se novi koaliciji nič več ne mudi s pripravo zakonskega predloga, ki bo moral biti skladen z evropsko protikorupcijsko direktivo.

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    Zdajšnja institucionalna ureditev boja proti korupciji je namreč že skladna z evropsko protikorupcijsko direktivo, zato bodo zakonske rešitve, ki jih bo predlagala koalicija, še toliko bolj pod drobnogledom evropske komisije.

    »V tej fazi imamo napoved namere o uvedbi določenih reform v Sloveniji na področju boja proti korupciji, vendar še nimamo vseh podrobnosti. Čakamo na osnutek zakonodaje, ki ga bo komisija seveda skrbno proučila,« je za Delo povedal evropski komisar McGrath. Zanj je pomembno, da vsaka država članica EU zelo resno jemlje boj proti korupciji in se v celoti uskladi s sprejeto evropsko direktivo o boju proti korupciji, v nacionalne zakonodaje držav članic pa mora biti prenesena v naslednjih nekaj letih.

    »To je občutljivo področje politike, zato je pomembno, da poteka ustrezno posvetovanje z deležniki, da se v celoti spoštuje zakonodajni postopek in da se vsa vprašanja skrbno proučijo,« opozarja evropski komisar. V podtonu njegovega opozorila je mogoče zaznati zaskrbljenost, ker naj bi po neuradnih informacijah dokaj ozka skupina strokovnjakov, povezanih s strankama Demokratov in SDS, pripravljala zakon o Skoku, ostali deležniki pa so bili iz postopka priprave zakonodaje izključeni.

    Na vprašanje, ali je nova slovenska vlada na kakršen koli način kontaktirala evropsko komisijo glede reforme protikorupcijskega sistema v Sloveniji, je McGrath odgovoril nikalno, ob tem pa je dodal olajševalno okoliščino za vlado – da je šele pred kratkim nastopila mandat.

    Michael McGrath, evropski komisar za pravosodje. FOTO: Leon Vidic/delo
    Michael McGrath, evropski komisar za pravosodje. FOTO: Leon Vidic/delo

    »Zagotoviti moramo, da nobena reforma v nobeni državi članici v njej ne povzroči oslabitve protikorupcijskih standardov,« je posvaril evropski komisar. K temu je dodal, da morajo biti organi, ki sodelujejo pri preprečevanju in nato obravnavanju korupcije ter izvajanju pregonov, razbremenjeni kakršnega koli neprimernega političnega vpliva. Hkrati pa morata biti preventiva in pregon korupcije popolnoma neodvisna in ustrezno opremljena s človeškimi in materialnimi viri.

    Natančen način izvajanja boja proti korupciji, ki je visoko na prioritetni lestvici vlade Janeza Janše, je stvar vsake države članice, če se izvaja v skladu z njenimi lastnimi ustavnimi določbami in v skladu z zakonodajo EU. McGrath zagotavlja, da je Evropska komisija slovenski vladi na voljo za zagotavljanje nasvetov in strokovnega znanja pri urejanju protikorupcijskega boja.

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