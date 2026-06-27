Skoraj 30 odstotkov več kršitev evidenc delovnega časa

Inšpektorat RS za delo je lani pri nadzoru vodenja evidenc delovnega časa ugotovil 1462 kršitev, kar je 27,7 odstotka več kot leto prej. Kljub omilitvi zakonodaje inšpektorat še naprej zagovarja obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa vsaj v dejavnostih z največjim tveganjem, kot je gradbeništvo.

Največ kršitev se je nanašalo na evidence o izrabi delovnega časa. Inšpektorji so odkrili 940 nepravilnosti pri dnevnih vpisih, predvsem zaradi nevpisovanja podatkov o nadomestilih za neopravljene ure ter o času prihoda in odhoda z dela. Ugotovili so tudi 195 drugih kršitev pri vodenju evidenc, 52 primerov nepravilnega beleženja odmora med delom ter 14 kršitev obveznega elektronskega vodenja evidenc pri delodajalcih, ki so bili zaradi preteklih kršitev k temu zavezani.

Po navedbah inšpektorata največ težav ostaja pri manjših delodajalcih, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu in prometu. Ti pogosto še vedno vodijo ročne evidence, ki po oceni inšpektorjev ne odražajo dejanskega delovnega časa zaposlenih. Evidence so namreč pogosto izpolnjene tako, kot da delavci vse leto delajo po osem ur na dan, pet dni v tednu, čeprav je v teh panogah nadurno delo pogosto.

Na drugi strani so pri večjih delodajalcih evidence praviloma bolje urejene in omogočajo učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem delovnopravne zakonodaje.

Slovenija je leta 2023 prenovila zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter uvedla strožja pravila glede beleženja delovnega časa. Zaradi nasprotovanja gospodarstva je bila zakonodaja marca lani omiljena. Med drugim je odpravila obveznost beleženja izrabe odmora med delom, omogočila mesečni vnos nekaterih podatkov in razširila možnosti obveščanja zaposlenih.

Na inšpektoratu kljub temu poudarjajo, da morajo evidence še vedno verodostojno prikazovati dejansko izrabo delovnega časa, saj so ključne za pravilen obračun plač, nadur, dodatkov in nadomestil ter za učinkovito varstvo pravic delavcev. Zato se še naprej zavzemajo za obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa v najbolj tveganih dejavnostih.