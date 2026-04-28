Skoraj četrtina slovenskih delavcev je vedno ali večino časa izčrpanih

Kar 28 odstotkov delavcev v EU se vedno ali večino časa počuti telesno izčrpanih, v Sloveniji pa se jih tako počuti 24 odstotkov, čustveno izčrpanost doživlja 14 odstotkov slovenskih delavcev, so pokazali podatki Evropske raziskave o delovnih razmerah, izvedene leta 2024. Psihosocialni dejavniki dela so torej še vedno pomemben izziv sodobnega delovnega okolja, opozarjajo strokovnjaki NIJZ ob današnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu. Poudarjajo, da zdravo psihosocialno delovno okolje pomembno vpliva na javno zdravje.

Geslo letošnjega svetovnega dneva je »Zagotovimo zdravo psihosocialno delovno okolje«, s katerim Mednarodna organizacija dela opozarja na nujnost celostnega pristopa k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter na pomen zagotavljanja učinkovitega psihosocialnega delovnega okolja. Psihosocialna tveganja so namreč povezana tudi z večjo bolniško odsotnostjo, prezentizmom oziroma prisotnostjo na delovnem mestu kljub slabemu počutju in bolezni, večjo fluktuacijo delavcev, večjo verjetnostjo nezgod pri delu in prezgodnjim izstopanjem s trga dela zaradi invalidnosti.