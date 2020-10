Skoraj polovica ne bi prepoznala znakov zlorabe

Ljubljana – Približno 70 odstotkov prebivalcev Slovenije dojema spolne zlorabe otrok kot resen problem, skoraj vsak peti je v otroštvu doživel eno od njenih oblik, a je ozaveščenost o njih majhna. Niti polovica ne bi znala prepoznati znakov spolne zlorabe otrok, je pokazala raziskava Percepcija spolne zlorabe otrok v Sloveniji, ki so jo izvedli v projektu Hiša za otroke. Ta naj bi, po modelu Barnahus, zaživela prihodnje leto.»Če želimo problem uspešno nasloviti, ga moramo najprej dobro poznati in ozavestiti. V Sloveniji še nismo izvedli celovite raziskave o spolnih zlorabah otrok, kako jih dojemamo in se nanje odzivamo. To je ...