Dolgotrajna oskrba: polovica občin še nima sklenjenih pogodb z izvajalci

V nadaljevanju preberite:

Na posebnem ločenem računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je do konca avgusta iz prispevkov za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo zbralo 55,2 milijona evrov. Delodajalci še naprej sprašujejo, zakaj plačujemo že zdaj, če storitev še ni, register izvajalcev pa kaže, da še skoraj polovica občin nima sklenjenih pogodb z izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu, za katero centri za socialno delo niti še ne morejo izdajati odločb.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost mirijo, da je večina lokalnih skupnosti že dogovorjena, kdo bo upravičencem na njihovem območju omogočil storitve dolgotrajne oskrbe na domu, in tudi, da bodo centri lahko začeli pravice priznavati ročno in s pomočjo informacijskega sistema Krpan.