Skoraj tri četrtine anketiranih noče izgubarskega prevoznika

Inštitut Mediana je za Delo preveril odnos davkoplačevalcev do ideje ustanovitve novega letalskega prevoznika, ki bi izboljšal letalsko povezljivost Slovenije. Na prvo žogo je 53 odstotkov vprašanih naklonjenih ustanovitvi. Ko pa beseda nanese na napoved izgubarskega poslovanja »nove Adrie Airways«, je naklonjenost ideji precej manjša.

Zmago Skobir, ki je 14 let vodil brniško letališče, je do ideje kritičen. Neuradne namige, da naj bi bil zasebni partner, ki naj bi ga pridobili za novo letalsko družbo, nemški Fraport, komentira na kratko. »Te možnosti so ničelne. Je pa to tudi nezdružljivo z zakonodajo EU.« Po njegovem mnenju je to politični projekt, ki bo izbrancem prinesel nekaj dobrih služb in zapravljanje denarja davkoplačevalcev. »Če ministrica že zdaj razlaga, da bo prevoznik šest let posloval z izgubo, kateri zasebni vlagatelj bi bil pripravljen vstopiti v takšen posel?« opozarja.