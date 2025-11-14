Skoraj vsak drugi odrasli ne ve, da je sladkorni bolnik

Sladkorna bolezen po svetu prizadene enega od desetih ljudi, lani jo je imelo 589 milijonov odraslih, do leta 2030 naj bi se število povečalo na 643 milijonov. Skoraj vsak drugi odrasli s to boleznijo pa nima postavljene diagnoze, ugotavlja Mednarodna zveza diabetikov ob današnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni, katerega tema v obdobju 2024–2026 je sladkorna bolezen in dobro počutje.

V Sloveniji je vsako leto odkritih približno 13.000 novih primerov bolezni. Po zadnjih podatkih NIJZ je bilo lani 153.700 ljudi z znano sladkorno boleznijo, leto prej se jih je zdravilo 126.786, vendar na NIJZ ocenjujejo, da se jih 15 odstotkov zdravi nefarmakološko, zato je ta številka višja. Le četrtina na novo odkritih se udeleži izobraževanja