Škotski finančni minister odstopil zaradi nadlegovanja 16-letnika

Številni so menili, da bo Derek Mackay na čelu Škotske nacionalne stranke nasledil Nicolo Sturgeon.

FOTO: Russell Cheyne/Reuters

42-letni škotski finančni minister iz vrst vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP)je po današnjem razkritju tabloida Scottish Sun, da je preko facebooka in instagrama nadlegoval 16-letnika, nemudoma odstopil.Mackay naj bi mladeniču, kljub temu, da mu je ta povedal za svojo starost in ga opozoril, naj »ne poskuša ničesar« v šestih mesecih poslal kar 270 sporočil v katerih je med drugim komentiral njegov izgled in ga povabil na večerjo. Neprimerno vedenje ministra je v javnost prišlo, ko je zanj zvedela najstnikova mati.Škandal bo najverjetneje končal uspešno politično kariero priljubljenega politika, za katerega se je predvidevalo, da bo na čelu stranke nasledil sedanjo premierko. Ta je že sporočila, da je SNP Mackaya izključila iz svoje poslanske skupine in stranke.Gre za že drugi škandal, ki pretresa vrh vladajoče škotske stranke. Marca bo namreč sojenje nekdanjemu voditelju SNP, ki je bil lanskega januarja aretiran in obdolžen štirinajstih spolnih prestopkov, med katerimi sta tudi poskusa posilstva.Kljub temu, da SNP po raziskavah javnega mnenja med škotskimi volivci z 51 odstotno podporo prepričljivo vodi, pa bi ponavljajoči se škandali lahko omajali zaupanje v stranko, ki si prizadeva izvesti drugi referendum o neodvisnosti Škotske.