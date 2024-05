Skrajnosti pri konoplji se ne bosta zbližali

V nadaljevanju preberite:

Posvetovalni referendum o uporabi konoplje je za poznavalce korak v pravo smer, čeprav bi vlada to področje lahko uredila tudi brez njega. Državni zbor je namreč v preteklih letih dobil najmanj pet predlogov zakonov, ki bi olajšali raziskave in tudi uporabo pripravkov iz konoplje. Nasprotniki opozarjajo predvsem na nevarnost širjenja uporabe med mladimi in so precej bolj dejavni kot zagovorniki. Tudi zato ni gotovo, da referendum lahko kaj bistvenega spremeni.

Referendumski vprašanji »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?« in »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?«, imata pri strankah različno podporo. Z regulacijo za medicinske namene se večinoma strinjajo, s sproščanjem osebne uporabe pa precej manj.