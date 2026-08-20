Podražitev hrane za 12 odstotkov. Kaj se bo najbolj podražilo?

Inflacija v območju z evrom se je junija ponovno povečala, v prihodnje pa bi se rast cen življenjskih stroškov lahko še okrepila. Zaradi suše in nadaljevanja geopolitičnih napetosti je pričakovati rast cen hrane in energentov. Cene hrane bi se lahko v tem letu povišale za kar 11,8 odstotka, so ocenili analitiki družbe Oxford Economics. Za primerjavo; leta 2022, ko se je začela vojna v Ukrajini, žitnici Evrope, je bila rast cen hrane dobri dve odstotni točki višja. Najbolj naj bi se podražili žita, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki, sčasoma pa tudi kruh, testenine, sir, vino in olje. Razloge vidijo v kombinaciji vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, dražjih energentov in gnojil, vročine in suše v Evropi, tveganje pa prinaša tudi vpliv el niña, ki prinese ekstremno vreme v tropskih in ...