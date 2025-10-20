Skrb za bližnje nas povezuje, a nas lahko tudi izčrpa

V Sloveniji več kot 200.000 prebivalcev, družinskih članov ali znancev, skrbi za bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca, prijatelja ali soseda vsak teden ali celo vsak dan, še enkrat toliko pa jih pomaga na daljavo. To lahko vključuje pomoč pri osebni higieni, prehrani, hoji, nadzoru zdravil, prevozu, hišnih opravilih, a tudi socialni podpori in spremljanju. V Evropi jih je več kot 44 milijonov. Neformalni oskrbovalci zagotavljajo s svojim delom kar 80 odstotkov oskrbe.

Zakon o dolgotrajni oskrbi posredno podpira ljudi, ki doma oskrbujejo bližnje.

Brez njih bi sistem oskrbe razpadel, družba pa jih še vedno spregleda.

Neformalni oskrbovalci potrebujejo podporo, ne le zahvale.

Vsaj vsak deseti prebivalec Slovenije oskrbuje svojega bližnjega. Pogosto je to sorodnik, prijatelj ali sosed, ki brez plačila prevzame fizično, čustveno, socialno ali organizacijsko skrb za nekoga, ki ne more samostojno skrbeti zase, ugotavljajo na Inštitutu Antona Trstenjaka, v okviru katerega deluje Slovensko združenje neformalnih oskrbovalcev. Ker družba te vloge še ne prepoznava dovolj jasno, zaostajajo tudi sistemske oblike podpore za tiste, ki se pogosto nenadoma znajdejo v vlogi neformalnega oskrbovalca.

Samoumevnost, ki pomeni težavo

»Skrb za naše starše, otroke, moža, ženo, brate, sestre, sosede in druge bližnje nam je tako samoumevna, da pogosto niti ne pomislimo, da smo prevzeli novo vlogo – vlogo družinskega oziroma neformalnega oskrbovalca. Po drugi strani pa prav ta samoumevnost pomeni težavo, saj človek, če ne prepozna svoje nove vloge, pogosto ne poišče podpore in informacij, ki bi mu olajšale oskrbo,« ugotavlja Ana Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ker je delo velikokrat zahtevno, bi namreč potrebovali zanesljive vire informacij, možnosti izobraževanja, mreže za samopomoč, psihosocialno podporo in možnost oddiha.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka že vrsto let razvijajo različne oblike pomoči za družinske oskrbovalce. Na facebooku so ustanovili skupino Družinski oskrbovalci, razvili usposabljanja za družinske in druge neformalne oskrbovalce, spodbujajo oblikovanje skupin svojcev po načelu samopomoči. Pod okriljem inštituta deluje tudi Slovensko združenje neformalnih oskrbovalcev, vključitev vanj pa je brezplačna in brez obveznosti.

V Evropi je več kot 44 milijonov neformalnih oskrbovalcev. S svojim delom neformalni oskrbovalci tako zagotavljajo kar 80 odstotkov oskrbe. FOTO: Mavric Pivk/delo

Neformalni oskrbovalci namreč potrebujejo od usposabljanj in povezovanja, do možnosti oddiha, storitev na domu, dnevnega varstva, finančne pomoči, svetovanja in čustvene podpore. Člani združenja brezplačno prejemajo redne novice s področja oskrbe, od praktičnih nasvetov, kako bolje pomagati bližnjemu, do obvestil o predavanjih, izobraževanjih in dogajanju v Sloveniji in Evropi na tem področju. Tisti, ki potrebujejo pomoč, jih lahko pokličejo tudi na svetovalni telefon 064 299 599.

Brez skrbi zase ne gre

Mija skrbi za svojega moža z multiplo sklerozo, ki ne more več hoditi, čedalje težje uporablja tudi roke, pravi, da to počne, ker ga ima rada in bi on isto naredil zanjo. Pomaga mu pri vstajanju iz postelje, oblačenju, osebni higieni, hranjenju. Skrbi, da ne ostane zaprt v svojem svetu in gre še vedno med ljudi. Verjame, da skrb za bližnje ni le dolžnost, je tudi tisto, kar nas povezuje in dela boljše: »Ob vsej skrbi poskušam poskrbeti tudi zase. Vesela sem, da lahko še vedno opravljam svoj poklic, ohranjam stike z bližnjimi, obiskujem terapevtsko skupino, hodim v gozd. Le s polnimi baterijami lahko ostanemo močni in prisotni ob svojih bližnjih.«

Zakon o dolgotrajni oskrbi – ko bo zares začel delovati tudi v praksi – prinaša številne potrebne rešitve na področju dolgotrajne oskrbe in posredno podpira ljudi, ki doma oskrbujejo koga izmed svojih bližnjih, ugotavlja Ana Ramovš. Omogoča namreč boljšo podporo doma tistim, ki potrebujejo pomoč, od možnosti dolgotrajne oskrbe na domu, storitev za krepitev samostojnosti, e-oskrbe do denarnega prejemka in dnevnega varstva.

Omogoča tudi prehod v dom starejših občanov, ko je to potrebno, in to, da bo del družinskih oskrbovalcev lahko zaposlen kot oskrbovalec družinskega člana. »A velika večina bo za svoje bližnje še naprej skrbela zunaj teh oblik, preprosto zato, ker bo poleg formalnih storitev takšna pomoč vedno potrebna. Prav ta večina pa v naši družbi, in posledično tudi zakonodaji, še vedno ni dovolj priznana in podprta,« še pravi Ana Ramovš.