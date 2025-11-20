Skrb za druge na robu zloma: zakaj mladi bežijo iz skrbstvenih poklicev?

V socialni oskrbi primanjkuje kadra, preobremenjenost zaposlenih pa vodi v več bolniških odsotnosti in začarani krog dodatnih obremenitev. Povprečna starost oskrbovalk je skoraj 48 let, mlajših od 30 let pa je manj kot pet odstotkov, kar kaže na izjemno nizko zanimanje mladih za ta poklic. Kljub novim ukrepom – od kadrovskih štipendij do sofinanciranja kvalifikacij – hitrih rešitev ni pričakovati. Strokovnjaki opozarjajo, da brez boljšega plačila in večjega družbenega priznanja skrbstveni poklici ne bodo postali privlačnejši.