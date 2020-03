Skrb za ključne kadre: koga so stranke zaposlile in kdo je odšel

Janez Cigler Kralj je dolgoletni strokovni sodelavec NSi. FOTO: Blažž Samec

Nova vladaje odgovore na kadrovska vprašanja iskala predvsem v svojem obstoječem kadru, zato v teh dneh potekajo številne menjave tudi znotraj poslanskih skupin. V SDS se je poleg poslancev – zaradi imenovanj za ministre ali državne sekretarje jih je doslej odšlo kar sedem, poleg Janše šein– tako tudi dobršen del dosedanjih strokovnih sodelavcev iz zakonodajne veje preselil v izvršilno,, ki je zasedal mesto sekretarja poslanske skupine, je po njegovem imenovanju za generalnega sekretarja vlade nadomestila, ki je to funkcijo v preteklosti že opravljala.je po novem svetovalka za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade, njeno delo v poslanski skupini pa prevzema, tudi že doslej zaposlena v poslanski skupini. Kako bodo nadomestili preostale pozicije, nam včeraj niso odgovorili.Tudi NSi je poleg dveh poslancev, ki sta postala ministra –in– »izgubila« še dva strokovna sodelavca.je postal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugi pa se je preselil v kabinet obrambnega ministra. »Kako se bomo organizirali, je še stvar organizacije dela in dogovorov,« odgovarjajo v NSi.Po prehodu v opozicijo pa sta za ključne kadre poskrbeli tudi LMŠ in SAB. Z nekdanjim predsednikom vlade Marjanom Šarcem, ki je spet poslanec, se v poslansko skupino iz njegovega kabineta vračata tudiin, ki bo predvidoma pripravljala vsebine za delo poslancev na sejah, medijske nastope in zakonodajne predloge. Med tem so – o tem je najprej poročal Požareport – na stranki kot svetovalca zaposlili nekdanjega državnega sekretarja, pristojnega za nacionalno varnost,ki se je tik pred nastopom nove vlade na obrambnem ministrstvu dogovoril za dodatno triletno mirovanje pravice do vrnitve na delovno mesto, in tudi nekdanjo svetovalko predsednika vlade za odnose z javnostmi. V poslanski skupini SAB pa se je kot sekretar zaposlil, njihova dosedanja sekretarka je trenutno na porodniškem dopustu. Na vprašanje, kje se bo zaposlila njihova predsednica, pa odgovarjajo, da si bo najprej vzela predah, nato pa se bo odločila, kako naprej. V SD so sporočili, da njihova ekipa poslanske skupine za zdaj ostaja nespremenjena.Število sodelavcev – njihova zaposlitev je vezana na mandat – v poslanskih skupinah je sicer določeno z velikostjo poslanskih skupin, poleg tega pa lahko poslanske skupine sodelavce zaposlijo tudi s sredstvi, ki jim pripadajo za dodatno strokovno pomoč.