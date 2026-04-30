Mladi zdravniki v Evropi v povprečju delajo 57 ur na teden

Vsak tretji zdravnik in medicinska sestra poročata o simptomih verjetne depresije ali anksioznosti, je pokazala presečna raziskava o duševnem zdravju medicinskih sester in zdravnikov iz 27 držav EU, Norveške in Islandije, ki jo je izvedel regionalni urad za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) med oktobrom leta 2024 in aprilom leta 2025. V primerjavi s splošno populacijo, v kateri ima simptome verjetne depresije šest odstotkov ljudi, je pri zdravnikih in medicinskih sestrah za to petkrat večja možnost.

Prevalenca verjetne depresije med zdravniki in medicinskimi sestrami se med državami sicer razlikuje; najnižja je s 15 odstotki na Danskem in najvišja s 50 odstotki v Latviji. Slovenija je s 37 odstotki na petem mestu po pogostosti med sodelujočimi državami. Tri odstotke sodelujočih v anketi poroča o znakih verjetne odvisnosti od alkohola, več kot deset odstotkov pa jih navaja misli na smrt ali samopoškodovanje.