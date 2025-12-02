Skrbi, katera od čakalnih vrst se bo upoštevala

Več kot 17.400 stanovalcev domov za starejše je do petka oddalo soglasja za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe, s čimer se bodo njihove položnice precej znižale, v sistem pa se bodo vključili brez kakega dodatnega ocenjevanja. Vsi drugi, ki potrebujejo storitve tega novega stebra socialnega zavarovanja – oskrbovalca družinskega člana na svojem domu, v obliki denarnega prejemka ali so še v čakalni vrsti za sprejem v institucijo – pa morajo skozi redni postopek ocenjevanja in pridobitve odločbe, kar pa utegne trajati več mesecev.