»Skrbi me, da je Hrvaška dobila resor za demokracijo, čeprav se stanje demokracije tam slabša«

poštni sistem

/

Dobra praksa pogodbenih pošt

V Sloveniji posluje že 140 pogodbenih pošt. Pestra ponudba na enem mestu, prihranek časa in daljši odpiralni/delovni čas. Vse to in še več so prednosti, ki jih Pošta Slovenije in njeni pogodbeni sodelavci zagotavljajo svojim strankam.