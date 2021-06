Mednarodne organizacije: »Janez Janša kaže prezir do svobode medijev«

Več mednarodnih nevladnih organizacij za svobodo medijev je slovensko vlado pozvalo, naj se med predsedovanjem Svetu Evropske unije vzdrži poskusov spodkopavanja pobud, katerih namen je izboljšati razmere na področju svobode medijev v članicah EU in državah kandidatkah za članstvo v uniji. Druge države članice pa so pozvali, naj bodo pozorne na to.Kot so zapisali v organizacijah Novinarji brez meja (RSF), Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Mednarodni inštitut za tisk (IPI), ARTICLE 19, OBC Transeuropa (OBCT) in Neomejen svobodni tisk (FPU), je predsedovanje Svetu EU priložnost za vsako članico, da prevzame vodilno vlogo pri vodenju unije. Predsedstvo mora delovati kot pošten in nevtralen posrednik, vendar pa ima tudi pravico, da določa dnevni red Sveta in govori v imenu unije.»Medtem ko priznavamo legitimno pravico države, da zgrabi to priložnost, smo zaskrbljeni glede tveganja, ki bi ga lahko njena vlada predstavljala za napore za izboljšanje svobode medijev v članicah EU in državah kandidatkah. Odločno pozivamo slovenske oblasti, da prenehajo z verbalnimi napadi na novinarje, ohranjajo pravico do svobode medijev in se vzdržijo kakršnihkoli dejanj, ki bi dodatno negativno vplivala na medijsko krajino v Sloveniji, Evropski uniji in njeni soseščini,« so zapisale organizacije.Vlade drugih držav EU so ob tem pozvale, da zagotovijo, da se bo pod slovenskim predsedstvom nadaljevalo izvajanje pobud, katerih namen je izboljšati svobodo medijev v EU in na Zahodnem Balkanu.»Od prihoda na oblast marca 2020 premier Janez Janša in njegova vlada kažeta prezir do svobode medijev,« so še zapisali v nevladnih organizacijah. Opozorili so na nenehne napade na slovenske in tuje novinarje na družbenih omrežjih, poskuse vplivanja na uredniško in finančno neodvisnost RTV Slovenija ter ustavitev financiranja STA.