Skrbi porodnic zaradi novega koronavirusa so odveč

Peticija za očetove pravice Nezadovoljni z ukrepom, da očetje ne smejo biti prisotni pri porodu, že podpisujejo peticijo Spremstvo partnerja pri porodu je pomembno kljub epidemiji! Avtorice peticije navajajo, da Svetovna zdravstvena organizacija zagovarja, da je imeti spremstvo v času poroda ključna komponenta za spoštljivo ravnanje s porodnico in jo od leta 2019 vključeno v sklop priporočil WHO. Tudi v času povečanega števila okužb s koronavirusom svojega mnenja niso spremenili, navajajo v peticiji. Pišejo še, da je v Avstriji prisotnost očeta spet dovoljena, prav tako v Nemčiji.

Ljubljana – Mlada mamica, ki je pred dvema tednoma povila sina, je za Delo povedala, da je imela zaradi razvoja epidemije koronavirusa dodatne pomisleke. Pri številnih nosečnicah je v tem času prisoten strah pred možno okužbo. V porodnišnicah pravijo, da so skrbi odveč, in zagotavljajo, da so na morebiten prihod porodnice, obolele z novim koronavirusom, pripravljeni.Mlada mamica je povedala, da jo je partner lahko pospremil le do vrat ljubljanske porodnišnice, kjer so jo vprašali o njenem zdravstvenem stanju. Potem je na odhod na dogovorjen carski rez čakala v sprejemni ambulanti, kjer so bile še druge porodnice. Nekatere z masko, druge brez, zato se je odločila spoštovati varnostno razdaljo. Imela je svojo masko. Po porodu je opazila, da so v intenzivni enoti zelo pazili na higieno, pozneje pa so jih na oddelku prosili, naj za mizo jedo izmenično. Osebje je bilo čudovito, je poudarila sogovornica.Dodala je, da je bilo po prihodu novega družinskega člana v porodnišnici toliko »akcije«, da prisotnosti parterja ni zelo pogrešala, je pa – kot vsem drugim porodnicam, manjkal. A ker je rodila s carskim rezom, ta tako ali tako ne bi bil prisoten, bi pa otroka dobil v naročje takoj po porodu, za kar je bil zdaj prikrajšan.Tudi njene kolegice z oddelka, ki so rodile po naravni poti, se zaradi novega režima, ko so prepovedali prisotnost očetov in obiskov niso veliko pritoževale, ampak so ukrep razumno sprejele. »Razumljivo, da je v teh časih zelo težko tudi babicam in dedkom, a saj bodo kmalu prišli na svoj račun pri vnuku. K sreči nam sodobna tehnologija omogoča dnevno izmenjavo fotografij in posnetkov,« je strnila sogovornica. Ob odhodu iz porodnišnice jo je mož lahko prišel iskat na oddelek. Patronažna sestra jih je, ker je imela carski rez, na domu obiskala dvakrat, sicer v teh časih pride le enkrat.Sogovornico, ki se ji rok poroda hitro bliža, najbolj moti, ko v teh kritičnih časih na redni pregled predolgo čaka v čakalnici z veliko drugimi nosečnicami, čeprav je naročena ob točno določeni uri. V nekaterih ginekoloških ambulantah jim očitno še ni uspelo urediti načina dela ali pa je gneča prevelika in ne zmorejo upoštevati urnika. So pa zmanjšali število pregledov v nosečnosti oziroma se prvi – obsežnejši opravi šele med 11. in 14. tednom.V Porodnišnici Ljubljana asimptomatske porodnice na novi koronavirus testirajo pred načrtovanim sprejemom v porodnišnico, simptomatske pa, če potrebujejo hospitalizacijo. Testirajo jih tik pred sprejemom ali v 24 urah pred tem. »Po porodu bomo, če bo treba, testirali otročnico s težavami,« je pojasnila ginekologinja. Za zdaj še niso imeli poroda na covid-19 pozitivne nosečnice.Trojner Bregarjeva je dejala, da je nekaj slabe volje, ker očetje ne morejo biti navzoči, zaznati, »a za zdaj drugače ne gre«. V Splošni bolnišnici Jesenice v zvezi s tem ukrepom pritožb še ni bilo. Za obravnavo porodnice s sumom na covid-19 imajo pripravljen izolativni prostor: »Če bomo imeli dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, pomembnih težav ne pričakujemo. Dejstvo pa je, da je opreme premalo,« je poudarila strokovna direktoricaV postojnski Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo so po besedah direktorjapripravljeni na prihod nosečnic, za katere bi se izkazalo, da so okužene z novim koronavirusom. Nosečnic ob rednih pregledih in pred porodom ne testirajo, če ni suma na okužbo. Pri tem, kot v drugih slovenskih porodnišnicah, upoštevajo standarde, ki jih za trenutne razmere določa razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in porodništvo, te pa ne predvidevajo sistematičnega jemanja brisov oziroma testiranja nosečnic.»Imamo normalno delujoče ginekološke ambulante, ki so del bolnišnice, a smo v njih opustili vse druge preventivne preglede, razen nosečniških. Poleg tega so ti prostori povsem ločeni od bolnišničnih,« je pojasnil Merlo. Tu nosečnice, ki se morajo zaščititi z maskami, pregleda zdravstveno osebje, jim zmeri temperaturo, jih izpraša o njihovem počutju in morebitnih stikih, ki bi lahko bili tvegani za okužbo. Nosečnice, ki pridejo neposredno v porodnišnico, pa ob sumu, da bi utegnile biti okužene, napotijo v prostore, ki so jih pred pojavom epidemije covida-19 uporabljali kot babiško hišo. »Te prostore smo že uporabili, ko je k nam prišla ženska s popadki, za katero je obstajalo tveganje, da je okužena. Na testu pozneje ni bila pozitivna in porod je minil normalno,« je povedal.Merlove izkušnje s porodnicami v teh kriznih razmerah so na splošno pozitivne. »Prepovedana pristnost očeta ob porodu se ni izkazala za tako veliko težavo. Morda porodnica partnerja bolj pogreša po porodu. Z veliko skrbi pa spremljamo pobude, ki ženske nagovarjajo, naj rojevajo doma,« opozori. Prepričan je, da bi morali v času epidemije, ko je zdravstvo že tako zelo obremenjeno, prepovedati porode zunaj porodnišnic, saj so preveč tvegani.