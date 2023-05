Skrčflacija: izdelki se krčijo, cene rastejo

V nadaljevanju preberite:

Ste med tistimi, ki se sprašujejo, zakaj priljubljenega prehranskega izdelka zmanjka prej kot običajno? Pravi odgovor morda ni požrešnost, temveč pojav, ki ga v obdobju inflacije uporablja vse več proizvajalcev hrane in tudi drugih izdelkov široke potrošnje. Proizvodom prikrito dvigujejo ceno tako, da zmanjšajo njihovo količino. Pojav se imenuje skrčflacija. Spremembe količine izdelka potrošnik praviloma ne zazna, saj večina proizvajalcev ne spremeni bistveno velikosti embalaže.

Pri proizvajalcih in enem trgovcu smo preverili izdelke, za katere so nam bralke in bralci posredovali informacije, da so se skrčili. Preberite, kakšne odgovore so podali v Atlantic Grupi, Krašu, Fructalu, podjetju Mondelez International, Žitu in v Hoferju.