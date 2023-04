Skritemu sledenju uporabnikov spleta so šteti dnevi

V nadaljevanju preberite:

Vsi, ki brskamo po spletnih straneh, se vsakodnevno srečujemo z obvestili upravljavcev strani o uporabi tako imenovanih spletnih piškotkov in ponujenimi soglasji, da jih lahko uporabljajo. Nekatera obvestila o privolitvah so vzorno urejena, druga pa precej manj. Z evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov, znano tudi kot GDPR, so se pravila o piškotkih zaostrila, kar pomeni, da sledenje posameznikom na spletu brez njegove privolitve ni več dopustno. Z nedavno sprejetim zakonom o varstvu osebnih podatkov pa bo lahko informacijski pooblaščenec za kršenje uredbe izrekal tudi globe.