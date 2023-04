V nadaljevanju preberite:

Breme presoje o ravnanjih nevrokirurga Romana Bošnjaka, ki je za pripravo na operacijo v prostem času zaračunal 6000 evrov, je padlo tudi na ramena članov Komisije za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana. Ti so že opravili svoje delo. Kaj so ugotovili? Do konca tedna bo kaj več znano, saj čakamo še na potrditev zapisnika, so sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra. Je pa presenetljivo, da tam niso želeli razkriti imen članov komisije. Je vzrok morda to, da je med člani tudi dr. Bošnjak?