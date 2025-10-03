Skrivnostni konvoj oklepnih vozil v Prekmurju

Na spletu se je razširil posnetek vlakovne kompozicije, ki je po železniški progi med Mursko Soboto in Hodošem prevažala vojaška oklepna vozila v smeri Madžarske.

Objava je med lokalno skupnostjo sprožila razpravo in vprašanja o vlogi Slovenije kot tranzitne države za vojaško opremo, medtem ko so bile pristojne institucije z informacijami sprva zadržane.

Posnetek, ki ga je zabeležila lokalna televizija AS, prikazuje vlak, naložen z oklepniki. Po videzu sodeč naj bi šlo za vojaška vozila tipa puma 6x6.

Puma 6x6 Puma je lahek oklepni transporter/skavtsko vozilo, ki ga je razvilo italijansko konzorcijsko podjetje Iveco–Oto Melara za potrebe italijanske vojske; v uporabi je od leta 2001. Ne gre je mešati z nemškim IFV Puma (goseničar). Italija je naročila 580 vozil, od tega 250 v konfiguraciji 6×6.

Po besedah odgovornega urednika televizije AS, Simona Balažica, takšni prizori niso več osamljeni, temveč postajajo pogostejši, kar med ljudmi povzroča zaskrbljenost.

Zaskrbljenost v lokalnem okolju

Balažic je v pogovoru pojasnil, da pogostost tovrstnih prevozov med prebivalci zbuja nelagodje. Ne gre za strah pred samimi vozili, je dejal, temveč pred njihovim pomenom v širšem kontekstu mednarodnih odnosov.

»To se dogaja vse pogosteje, kar je nevarno, saj je Prekmurje tako lahko potencialna tarča. Ne vemo, kako bo to videla Rusija in kako bodo glede tega ukrepali,« je izpostavil Balažic.

Pri Slovenskih železnicah so pojasnili, da informacij o prevozu ne smejo posredovati, in nas usmerili na ministrstvo za obrambo.

Uveljavljena praksa zavezniških premikov

Z ministrstva za obrambo so sporočili, da naj bi šlo za rutinsko dejavnost. Po prvih informacijah so na posnetku oklepna vozila zavezniških sil, ki se vračajo z vojaškega usposabljanja na Madžarskem.

Katere države uporabljajo oklepni transporter Puma 6x6 Italija: Operativni uporabnik in izvorni kupec; 6×6 uporabljajo enote Lagunari, Folgore, 66. padalski polk ter Alpini. Skupno je bilo naročenih 250 vozil 6×6. Po zadnje dostopnih informacijah ima Italija približno 250 oklepnikov tega tipa. Ukrajina: Od aprila lani je v odprtih virih potrjena prisotnost Pume 6×6 (objave o uničenem vozilu pri Bilohorivki). Obseg je neznan, a gre za majhno število.

Pojasnili so, da so takšni prevozi del ustaljene prakse, saj Slovenija leži na pomembnem koridorju vzhod-zahod, ki ga zavezniki, predvsem Italija in Madžarska, redno uporabljajo za logistične premike.

Po videzu sodeč naj bi šlo za vojaška vozila tipa puma 6x6. Fotografija je simbolična. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Iz Slovenske vojske so kasneje pojasnili, da je šlo za koordiniran prevoz vojaške opreme italijanske vojske. Ker med transportom ni bilo nevarnih snovi, kot je na primer eksploziv, po njihovih besedah posebno varovanje ni bilo potrebno.

Sporočili so še, da bo v prihodnjih dneh sledilo še nekaj tovrstnih prevozov.

Odgovore na dodatna vprašanja z ministrstva in iz Slovenske vojske pričakujemo v naslednjem tednu.

Po neuradnih informacijah naj bi naslednji prevoz vojaške opreme potekal v ponedeljek, 6. oktobra 2025.