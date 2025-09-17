  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Škrlatica: Srebrna med vrhovi, zlata v očeh gornikov

    Množičnega pohodniškega turizma, ki ga sicer srečamo že na številnih slovenskih gorah in hribih, na Škrlatici k sreči še ni. Prvi vzpon pripada Juliusu Kugyju.
    Eden najlepših razgledov v Sloveniji: z vrha Škrlatice. FOTO: Beti Burger
    Galerija
    Eden najlepših razgledov v Sloveniji: z vrha Škrlatice. FOTO: Beti Burger
    Beti Burger
    17. 9. 2025 | 06:00
    17. 9. 2025 | 06:57
    14:47
    A+A-

    Medtem ko se na našega očaka predvsem v poletnem času vijejo dolge vrste bolj ali manj izkušenih pohodnikov, ki bi vsaj enkrat radi stali na Triglavu in se fotografirali ob Aljaževem stolpu, ki na vrhu stoji že 130 let, je Škrlatica, druga najvišja gora v Sloveniji, srebrna med vršaci in tretja v Julijskih Alpah, manj oblegana. Priljubljena je zlasti med tistimi, ki v gorah še vedno iščejo mir.

    image_alt
    Treba je vedeti, kdaj se obrniti, gora bo počakala

    »Če želiš goro res doživeti in pri tem srečati samo nekaj (pametnih) ljudi, je to idealen cilj,« je za Delo povedal alpinist, sociolog, filozof, pisatelj doc. dr. Igor Škamperle. »Škrlatica je s svojimi 2740 metri še vedno v vrhu. Je dobrih sto metrov nižja od Triglava in je njegov protipol, šarmantno očarljiva, posebej v tej svoji, če tako rečem, ženski vlogi.« Škrlatiška stena ni Triglavska, tudi po višini je druga, a zato ni nič manj zanimiva, morda je še bolj očarljiva in skrivnostna kot naš najvišji vrh, je opisoval Škamperle.

    V hribih se dela dan – pogled na Triglav v prvem delu poti. FOTO: Beti Burger
    V hribih se dela dan – pogled na Triglav v prvem delu poti. FOTO: Beti Burger

    Kot na vrhunskega alpinista, ki je bil v osemdesetih letih v vrhu v svoji generaciji, je nanj vedno delovala kot nekakšen mit. Vzljubil jo je že v mladosti, ko je bral knjige Juliusa Kugyja, ki jo je prvi osvojil. Škrlatici je – v primerjavi z nekaterimi drugimi gorami, med drugim zaradi množičnega turizma – to mističnost v Škamperletovih očeh uspelo tudi ohraniti. Ker je navsezadnje pot nanjo še vedno zahtevna in predstavlja izziv, četudi jo je sam prvič osvojil pri 15 letih. In to sam.

    Dolgo neosvojena

    Križ so člani Turistovskega kluba Skala leta 1934 postavili v spomin vsem gornikom, ki so umrli v slovenskih gorah. Leta 1953 so križ podrli, leta 1996 pa ga ponovno postavili. FOTO: Beti Burger
    Križ so člani Turistovskega kluba Skala leta 1934 postavili v spomin vsem gornikom, ki so umrli v slovenskih gorah. Leta 1953 so križ podrli, leta 1996 pa ga ponovno postavili. FOTO: Beti Burger
    Razlog za manjšo obiskanost Škrlatice lahko pripišemo tudi težjemu dostopu in dejstvu, da na poti ali pod vrhom ni planinske koče. Obenem pa, kot je za Delo dejal alpinist, pedagog, naravovarstvenik Jože Mihelič, ki prihaja iz gorniške družine in je »doma« v Vzhodnih Julijskih Alpah, svoje prve vzpone pa je opravil že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, se Škrlatice lepi oznaka zahtevnosti tudi zato, ker je trajalo tako dolgo, da so jo osvojili.

    Prvi vzpon na vrh, kot rečeno, pripada Juliusu Kugyju, ki jo je osvojil v spremstvu trentarskih vodnikov Andreja Komaca in Matije Kravanje leta 1880, takrat je imel 22 let. Pred tem je poskušal že s svojim prvim vodnikom Antonom Tožbarjem, a sta se v vrhnjem delu ustavila. Kugy je sicer, kot je povedal Mihelič, pristopil z obeh strani, ob prvem vzponu po več poskusih čez južno steno, kasneje (leta 1896) pa je skupaj s Komacem plezal tudi čez severno steno, kjer je znana Kugyjeva smer. Škamperle je pristavil, da si gornjesavski gorniki niso upali po njej.

    »V tistem času so bili osvojeni že vsi glavni vrhovi v Julijskih Alpah, le Škrlatica še ne. In ravno zato, ker je tako dolgo čakala, je še danes jasno, da na Škrlatico ni lahkih prihodov. Tudi tisti, ki se na kraljico povzpne po običajni poti, mora imeti precej gorniških izkušenj. Predvsem pa se ne sme bati višine in krušljivosti,« je dejal Mihelič.

    Škrlatiška stena ni Triglavska, tudi po višini je druga, a zato ni nič manj zanimiva, morda je še bolj očarljiva in skrivnostna.       FOTO: Janez Mihovec
    Škrlatiška stena ni Triglavska, tudi po višini je druga, a zato ni nič manj zanimiva, morda je še bolj očarljiva in skrivnostna.       FOTO: Janez Mihovec

    Prva ženska na Škrlatici

    Prva Slovenka na Jalovcu in kot sploh prva ženska na Škrlatici je po zapisih Josipa Tominška Maša Švigelj (1877–1937), ki je bila med vojnama v vrhu takratnih plezalk in planink (Triglav gora in simbol, Lovšin, S. Hribar in M. Potočnik, Ljubljana, 1979).

    Kot navaja Planinski vestnik iz leta 1937, je »v zadnji številki v panteon pomembnikov našega planinskega članstva vpisalo gospo Mašo /…/ Izredna planinska zakonska dvojica /.../ Skupno sta prehodila in preplezala, res plezala, prav vse važnejše naše gore in vrhove; planinska pota dr. Antona Šviglja, v tistih časih kaj samostojna, so bila vedno tudi njena. Bila je prva Slovenka na Jalovcu (1907) in prva ženska na Škrlatici (1905).« Kot med drugim zapišejo, so jo prevzele naše gore, posebno Julijci, »nobena pot ji ni bila preslaba, da je le mogla uživati lepoto naših gora, ki jim je ostala zvesta tako, da ni nikoli več posečala tujih.«

    Na portalu Friko pa opozarjajo na razliko med prva ženska in prva Slovenka. Kljub temu da jo planinska in alpinistična kronologija razglaša za slednje, ni bila prva slovenska alpinistka in na vrhu Jalovca in Škrlatice ni stala kot prva Slovenka. Rodila se je namreč na Dunaju kot Maria Anna Dvorsky, bila je Nemka, ki se je poročila s Slovencem dr. Antonom Švigljem, nato pa prevzela možev priimek in ime spremenila iz Marije v Mašo.

    Krenimo desno. FOTO: Beti Burger
    Krenimo desno. FOTO: Beti Burger

    Od Suhega plaza do novega imena

    Škrlatico so v Kugyjevih časih domačini imenovali Suhi plaz oziroma Suh pwaz, kot je z nasmeškom povedal Mihelič: »Noben Mojstrančan ne bo razumel, če rečeš suhi, tako kot se tudi ne gre na Škrlatico iz Dolka, ampak Douka.« Ime Suhi plaz je dobila po značilnem dolgem melišču na vzhodnem pobočju – ki pa, tako v Julijske Alpe Severni pristopi piše Tine Mihelič, Jožetov brat, začuda sploh ne pripada Škrlatici, temveč Rokavu.

    Kot je v knjigi Sto slovenskih gora zapisal Stanko Klinar, »je 'Suh pwaz' staro mojstranško ime, ime Škrlatica, ki prihaja bojda od Borovcev (Kranjskogorcev), je zaradi aristrokratskega zvena videti nekoliko umetno. Gotovo je starejšega izvora, sicer bi bil Kugy vedel za njo. Izvor imena ni čisto jasen.« Klinar še nadaljuje: »Bodisi da izhaja od dolomitskih rdečih sten, ki v poznem soncu škrlatno zažarijo nad krnico in se kažejo na vršiško cesto v poveličevanem prizoru /…/, bodisi da je doma iz Vandotovih zgodb o Kekcu, kjer je vili Škrlatici domerjena prav spodobna človekoljubna vloga.«

    Tine Mihelič je sicer v knjigi glede izvora imena ugotavljal, »da bi ga naj dal neznanec, ko je občudoval nekega poznega popoldneva igro barv na zahodnem ostenju; današnji obiskovalci Vršiča pa so prepričani, da jim ga je ukradel z jezika. Vzrok tako razkošne simfonije barv je rdečkasto obarvana kamnina krniških sten, ki se pod večer spremenijo v pravcato plemenico.«

    Kraljica Škrlatica. FOTO: Beti Burger
    Kraljica Škrlatica. FOTO: Beti Burger

    Rdečkaste krušljive stene

    Dolina Vrat v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Beti Burger
    Dolina Vrat v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Beti Burger
    Škrlatica že s svojo barvo – rdečkastega dolomita, ki torej posebno zvečer s krniške strani zažari, najlepše v poznojesenskem večernem soncu –, kot pove Mihelič, govori o krušljivosti teh sten. »Tudi zato njene stene niso tako vabljive, ker so bolj zahtevne. To pa jim daje tudi poseben čar. Zato je bila to izjemno pomembna gora v času razvoja našega skalaštva. Škrlatica je kot oltar slovenskega skalaštva,« slikovito razloži Mihelič.

    Pri tem sicer doda, da se postavlja vprašanje, ali drugi najvišji slovenski vrh v resnici ni bil osvojen že pred tem. Mojstranški pastirji so na jezercu vedno pasli ovce, to je tam, kjer zdaj stoji bivak II. na Jezerih. Ti pastirji so oblegali vse grebene, zato je malo verjetno, da niso bili tudi na Škrlatici. A to ni nikjer zapisano, je povedal Mihelič.

    Škrlatica res nudi poseben estetski užitek, pritrdi Škamperle: »V tem strožjem plezalnem pogledu je zelo očarljiva in še danes pravzaprav tudi med plezalci ni posebej oblegana. Z zahodne strani ponuja zaradi svojih oblik, drzne stene in v popoldanskih urah škrlatne barve enega najlepših gorskih pogledov pri nas. Ostaja pa kraljica najbolj divjega in težko dostopnega venca vrhov in grebenov Julijskih Alp, ki jo obkrožajo. To so Rokavi, Veliki in Mali Oltar, Dovški Križ, Rakova špica, Velika in Mala Ponca, Široka peč, Škrnatarica in Kukova špica. Na te vrhove sploh ni izdelanih poti in ostajajo gorski raj za zahtevne sladokusce. Tu se premikamo le po visokih strunah, tu ni klepetanja.«

    In če je Kugy rekel, da je Triglav poseben svet in pravo kraljestvo, tudi Škrlatica skupaj s temi vrhovi predstavlja kamnito kraljestvo. Kamen ima svojo govorico, je še razmišljal Škamperle, stena Škrlatice pa je nekakšen vmesni prostor med običajnim življenjem v dolinah in nečim presežnim, višjim, drugačnim. Na njenem vrhu se človeku zdi, da sliši tiho oddaljeno šumenje obeh rek: Triglavske Bistrice v Vratih, ki se izteka v Savo, in ne tako oddaljene Soče pod Kriškimi podi.

    Za običajne pohodnike z Vrat

    K vznožju vršne zgradbe, kot zadnji skalnati del poti opiše Tine Mihelič, pripeljejo tri poti: s Kriških podov, iz Krnice čez Kriško steno in z Vrat. Najbolj znana in priljubljena je z Vrat pri Aljaževem domu. Smer današnje zavarovane poti je odkril Mojstrančan Gregor Rabič - Grogar. Do vrha je markiranih šest ur hoda – a čas je seveda odvisen od pripravljenosti pohodnika. Stanko Klinar zapiše, »da je bil Turkov Janez že pred vojno na vrhu v 'treh urah od Aljaževega doma', kar današnji planinec pomnoži z dve«.

    Začetek poti. FOTO: Beti Burger
    Začetek poti. FOTO: Beti Burger
    Ko sem se konec avgusta v svitu pripeljala v dolino Vrat, ki je v zadnjem letu v medijski pozornosti zaradi zapornice in drage parkirnine, se je odprl pogled z razglednice, ki sem ga že pozabila. V dolini Vrat sem bila nazadnje kot otrok (ob prvem vzponu na Triglav po Tominškovi poti). Spomini so zbledeli, a so bili v otroštvu očitno tako ključni, da v zadnjih letih vse raje zahajam v gore. In Škrlatica je bila že nekaj časa na seznamu želja.

    Če je ob načrtovanju poti na Triglav vedno v ozadju misel 'upam, da ne bo prevelike gneče', sem se, nasprotno, ob poti počutila mirneje, ko sem srečala tudi nekaj drugih pohodnikov, ki so bili namenjeni bodisi na Škrlatico ali Križ bodisi na Dolkovo špico. Že v prvi uri hoda, najprej skozi gozd, se pot strmo vzpenja in nudi lepe razglede na Triglav.

    Ob poti. FOTO: Beti Burger
    Ob poti. FOTO: Beti Burger
    Ob prihodu na travnato pobočje pa odpre pogled, na pobočju gore Stenar pa pridemo do kovinskega bivaka IV. na Rušju. Stoji pod Dolkovo špico na nadmorski višini 1980 metrov. Odprt je vse leto, v njem lahko prespi približno osem oseb. Od tam pot vodi čez melišče in travnato pobočje ter pašnike, prečkamo pobočje Dolkove špice, nato pa nas nižje pripelje v kotanjo, kjer se sneg lahko ohrani tudi do poznega poletja. Malce neprijeten je vzpon po melišču, ki vodi do vstopa v steno. Tam sem si, kot storijo tudi drugi pohodniki, nadela čelado in plezalne rokavice ter prešla v svoj najljubši del poti.

    Bivak IV. pod Rušjem. FOTO: Beti Burger
    Bivak IV. pod Rušjem. FOTO: Beti Burger
    Plezalna pot je dobro varovana z jeklenico, klini in skobami. V skali ni prostora za napake, ampak za osredotočenost, za stik s skalo. Kot je dejal Mihelič, je poseben čar, saj na Škrlatico ne moreš priti, ne da bi se »prijel za skalo«. Po dobri uri v steni sem zagledala križ in vedela, da sem pri vrhu. Ta pomnik so člani Turistovskega kluba Skala leta 1934 postavili v spomin vsem gornikom, ki so umrli v slovenskih gorah. Leta 1953 so križ podrli, leta 1996 pa ga ponovno postavili.

    Z vrha je čudovit razgled na okoliške vrhove oziroma gore: od Prisojnika do Jalovca, na Triglav, na oddaljene Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, ob izjemno jasnih dneh celo do morja.

    Triglav proti Škrlatici

    Množičnega pohodniškega turizma, ki ga sicer srečamo že na številnih slovenskih gorah in hribih, na Škrlatici k sreči še ni. Nekako se zdi, da ji s svojo mogočnostjo in mističnostjo ter težjim dostopom, zdaj tudi »dražjim« zaradi parkirnine, uspe ohranjati ekskluzivnost.

    »Na neki način Triglav 'žrtvujemo za množični planinski turizem',« je razmišljal Škamperle. Ob boku Triglava z zlato medaljo se zdi s srebrno morda zapostavljena, a obenem je to tudi njena prednost.

    Škrlatica je kot oltar slovenskega skalaštva,« slikovito razloži Mihelič. FOTO: Beti Burger
    Škrlatica je kot oltar slovenskega skalaštva,« slikovito razloži Mihelič. FOTO: Beti Burger
    Po Miheličevih besedah v malokateri gorski skupini vrh tako močno izstopa kot v Vzhodnih Julijskih Alpah Triglav, da dobesedno prekaša svoje vazale. »Ko se peljemo iz Mojstrane, se Stenar zelo lepo vidi, je mogočen. Ko pa pridemo v Vrata in se bližamo Triglavski steni, se Stenar ob njej povsem izgubi. Gotovo gre za enega najmogočnejših pogledov v apneniških Alpah. Nekoč sem bil tam z Nemci, doma iz kraja, kjer je živel Rudolf Baumbach, ki je spesnil epsko-lirično pesnitev Zlatorog. Ko je njihov vodnik zagledal Triglavsko steno, je rekel: brutal schön (brutalno lepo). In res smo lahko upravičeno ponosni nanj.«

    Ko sem le nekaj minut čez deseto uro dopoldne zrla z vrha kraljice, je Triglav zakrila megla. Začutila sem mir in srahospoštovanje. Skoraj uro časa na vrhu bi si želela podaljšati, a tudi sam sestop zahteva osredotočenost in čas.

    Nevarni svet

    »Pozneje sem se v stene Škrlatice in njene sosede, Rakove špice, večkrat vrnil in tam preplezal več smeri, od katerih ima vsaka svojo zanimivo in bogato zgodovino. Posebno zahtevne smeri so v sosednji Rakovi špici, kjer se pogosto del skalovja zruši in je zato to zelo drzen in seveda nevaren svet. Ko sva s prijateljem plezala Švicarsko smer, sva se v zgornjem delu znašla pod podorom v Rdeči zajedi, kjer je bila skala, rumeno oranžne barve, dobesedno živa, ker se je pod prsti premikal vsak košček. Le da je vse pokončno in nič ne drži. Tudi klina nima smisla zabiti. Življenje je včasih takšno, sem pomislil. Zato je zlata vreden vsak trden oprimek, ki ga imamo v svojem bivanju,« je povedal alpinist Igor Škamperle.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po dirki kariere bela majica z Izraelci noče več imeti opravka

    Prireditelji Vuelte so odgovornost za ukrepanje preložili na ramena mednarodne zveze. Medtem je Matthew Riccitello objavil, da odhaja k ekipi Decathlon.
    Nejc Grilc 16. 9. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ŠkrlaticagoreTriglavpohodništvoturizemJulijske Alpe

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Jesen

    Zakaj jesensko enakonočje ni trenutek, ko sta dan in noč enako dolga

    Jesensko enakonočje na severni polobli bo 22. septembra, na resnično enako dolga dneva pa bo treba počakati še nekaj dni.
    17. 9. 2025 | 07:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GII

    Katerih je deset najbolj inovativnih držav na svetu? Nemčije ni več pri vrhu

    Kitajska je po podatkih GII na dobri poti, da postane največja vlagateljica v R&R.
    17. 9. 2025 | 06:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Druga najvišja gora

    Škrlatica: Srebrna med vrhovi, zlata v očeh gornikov

    Množičnega pohodniškega turizma, ki ga sicer srečamo že na številnih slovenskih gorah in hribih, na Škrlatici k sreči še ni. Prvi vzpon pripada Juliusu Kugyju.
    Beti Burger 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Parada podob prav posebnega glasbenega festivala

    V Cankarjevem domu je na ogled razstava Festival Godibodi v objektivu.
    Zdenko Matoz 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GII

    Katerih je deset najbolj inovativnih držav na svetu? Nemčije ni več pri vrhu

    Kitajska je po podatkih GII na dobri poti, da postane največja vlagateljica v R&R.
    17. 9. 2025 | 06:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Druga najvišja gora

    Škrlatica: Srebrna med vrhovi, zlata v očeh gornikov

    Množičnega pohodniškega turizma, ki ga sicer srečamo že na številnih slovenskih gorah in hribih, na Škrlatici k sreči še ni. Prvi vzpon pripada Juliusu Kugyju.
    Beti Burger 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Parada podob prav posebnega glasbenega festivala

    V Cankarjevem domu je na ogled razstava Festival Godibodi v objektivu.
    Zdenko Matoz 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo