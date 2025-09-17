Škrlatica: Srebrna med vrhovi, zlata v očeh gornikov

Medtem ko se na našega očaka predvsem v poletnem času vijejo dolge vrste bolj ali manj izkušenih pohodnikov, ki bi vsaj enkrat radi stali na Triglavu in se fotografirali ob Aljaževem stolpu, ki na vrhu stoji že 130 let, je Škrlatica, druga najvišja gora v Sloveniji, srebrna med vršaci in tretja v Julijskih Alpah, manj oblegana. Priljubljena je zlasti med tistimi, ki v gorah še vedno iščejo mir.

»Če želiš goro res doživeti in pri tem srečati samo nekaj (pametnih) ljudi, je to idealen cilj,« je za Delo povedal alpinist, sociolog, filozof, pisatelj doc. dr. Igor Škamperle. »Škrlatica je s svojimi 2740 metri še vedno v vrhu. Je dobrih sto metrov nižja od Triglava in je njegov protipol, šarmantno očarljiva, posebej v tej svoji, če tako rečem, ženski vlogi.« Škrlatiška stena ni Triglavska, tudi po višini je druga, a zato ni nič manj zanimiva, morda je še bolj očarljiva in skrivnostna kot naš najvišji vrh, je opisoval Škamperle.

V hribih se dela dan – pogled na Triglav v prvem delu poti. FOTO: Beti Burger

Kot na vrhunskega alpinista, ki je bil v osemdesetih letih v vrhu v svoji generaciji, je nanj vedno delovala kot nekakšen mit. Vzljubil jo je že v mladosti, ko je bral knjige Juliusa Kugyja, ki jo je prvi osvojil. Škrlatici je – v primerjavi z nekaterimi drugimi gorami, med drugim zaradi množičnega turizma – to mističnost v Škamperletovih očeh uspelo tudi ohraniti. Ker je navsezadnje pot nanjo še vedno zahtevna in predstavlja izziv, četudi jo je sam prvič osvojil pri 15 letih. In to sam.

Dolgo neosvojena

Križ so člani Turistovskega kluba Skala leta 1934 postavili v spomin vsem gornikom, ki so umrli v slovenskih gorah. Leta 1953 so križ podrli, leta 1996 pa ga ponovno postavili. FOTO: Beti Burger

Razlog za manjšo obiskanost Škrlatice lahko pripišemo tudi težjemu dostopu in dejstvu, da na poti ali pod vrhom ni planinske koče. Obenem pa, kot je za Delo dejal alpinist, pedagog, naravovarstvenik, ki prihaja iz gorniške družine in je »doma« v Vzhodnih Julijskih Alpah, svoje prve vzpone pa je opravil že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, se Škrlatice lepi oznaka zahtevnosti tudi zato, ker je trajalo tako dolgo, da so jo osvojili.

Prvi vzpon na vrh, kot rečeno, pripada Juliusu Kugyju, ki jo je osvojil v spremstvu trentarskih vodnikov Andreja Komaca in Matije Kravanje leta 1880, takrat je imel 22 let. Pred tem je poskušal že s svojim prvim vodnikom Antonom Tožbarjem, a sta se v vrhnjem delu ustavila. Kugy je sicer, kot je povedal Mihelič, pristopil z obeh strani, ob prvem vzponu po več poskusih čez južno steno, kasneje (leta 1896) pa je skupaj s Komacem plezal tudi čez severno steno, kjer je znana Kugyjeva smer. Škamperle je pristavil, da si gornjesavski gorniki niso upali po njej.

»V tistem času so bili osvojeni že vsi glavni vrhovi v Julijskih Alpah, le Škrlatica še ne. In ravno zato, ker je tako dolgo čakala, je še danes jasno, da na Škrlatico ni lahkih prihodov. Tudi tisti, ki se na kraljico povzpne po običajni poti, mora imeti precej gorniških izkušenj. Predvsem pa se ne sme bati višine in krušljivosti,« je dejal Mihelič.

Škrlatiška stena ni Triglavska, tudi po višini je druga, a zato ni nič manj zanimiva, morda je še bolj očarljiva in skrivnostna. FOTO: Janez Mihovec

Prva ženska na Škrlatici Prva Slovenka na Jalovcu in kot sploh prva ženska na Škrlatici je po zapisih Josipa Tominška Maša Švigelj (1877–1937), ki je bila med vojnama v vrhu takratnih plezalk in planink (Triglav gora in simbol, Lovšin, S. Hribar in M. Potočnik, Ljubljana, 1979). Kot navaja Planinski vestnik iz leta 1937, je »v zadnji številki v panteon pomembnikov našega planinskega članstva vpisalo gospo Mašo /…/ Izredna planinska zakonska dvojica /.../ Skupno sta prehodila in preplezala, res plezala, prav vse važnejše naše gore in vrhove; planinska pota dr. Antona Šviglja, v tistih časih kaj samostojna, so bila vedno tudi njena. Bila je prva Slovenka na Jalovcu (1907) in prva ženska na Škrlatici (1905).« Kot med drugim zapišejo, so jo prevzele naše gore, posebno Julijci, »nobena pot ji ni bila preslaba, da je le mogla uživati lepoto naših gora, ki jim je ostala zvesta tako, da ni nikoli več posečala tujih.« Na portalu Friko pa opozarjajo na razliko med prva ženska in prva Slovenka. Kljub temu da jo planinska in alpinistična kronologija razglaša za slednje, ni bila prva slovenska alpinistka in na vrhu Jalovca in Škrlatice ni stala kot prva Slovenka. Rodila se je namreč na Dunaju kot Maria Anna Dvorsky, bila je Nemka, ki se je poročila s Slovencem dr. Antonom Švigljem, nato pa prevzela možev priimek in ime spremenila iz Marije v Mašo.

Krenimo desno. FOTO: Beti Burger

Od Suhega plaza do novega imena

Škrlatico so v Kugyjevih časih domačini imenovali Suhi plaz oziroma Suh pwaz, kot je z nasmeškom povedal Mihelič: »Noben Mojstrančan ne bo razumel, če rečeš suhi, tako kot se tudi ne gre na Škrlatico iz Dolka, ampak Douka.« Ime Suhi plaz je dobila po značilnem dolgem melišču na vzhodnem pobočju – ki pa, tako v Julijske Alpe Severni pristopi piše Tine Mihelič, Jožetov brat, začuda sploh ne pripada Škrlatici, temveč Rokavu.

Kot je v knjigi Sto slovenskih gora zapisal Stanko Klinar, »je 'Suh pwaz' staro mojstranško ime, ime Škrlatica, ki prihaja bojda od Borovcev (Kranjskogorcev), je zaradi aristrokratskega zvena videti nekoliko umetno. Gotovo je starejšega izvora, sicer bi bil Kugy vedel za njo. Izvor imena ni čisto jasen.« Klinar še nadaljuje: »Bodisi da izhaja od dolomitskih rdečih sten, ki v poznem soncu škrlatno zažarijo nad krnico in se kažejo na vršiško cesto v poveličevanem prizoru /…/, bodisi da je doma iz Vandotovih zgodb o Kekcu, kjer je vili Škrlatici domerjena prav spodobna človekoljubna vloga.«

Tine Mihelič je sicer v knjigi glede izvora imena ugotavljal, »da bi ga naj dal neznanec, ko je občudoval nekega poznega popoldneva igro barv na zahodnem ostenju; današnji obiskovalci Vršiča pa so prepričani, da jim ga je ukradel z jezika. Vzrok tako razkošne simfonije barv je rdečkasto obarvana kamnina krniških sten, ki se pod večer spremenijo v pravcato plemenico.«

Kraljica Škrlatica. FOTO: Beti Burger

Rdečkaste krušljive stene

Dolina Vrat v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Beti Burger

Škrlatica že s svojo barvo – rdečkastega dolomita, ki torej posebno zvečer s krniške strani zažari, najlepše v poznojesenskem večernem soncu –, kot pove Mihelič, govori o krušljivosti teh sten. »Tudi zato njene stene niso tako vabljive, ker so bolj zahtevne. To pa jim daje tudi poseben čar. Zato je bila to izjemno pomembna gora v času razvoja našega skalaštva. Škrlatica je kot oltar slovenskega skalaštva,« slikovito razloži Mihelič.

Pri tem sicer doda, da se postavlja vprašanje, ali drugi najvišji slovenski vrh v resnici ni bil osvojen že pred tem. Mojstranški pastirji so na jezercu vedno pasli ovce, to je tam, kjer zdaj stoji bivak II. na Jezerih. Ti pastirji so oblegali vse grebene, zato je malo verjetno, da niso bili tudi na Škrlatici. A to ni nikjer zapisano, je povedal Mihelič.

Škrlatica res nudi poseben estetski užitek, pritrdi Škamperle: »V tem strožjem plezalnem pogledu je zelo očarljiva in še danes pravzaprav tudi med plezalci ni posebej oblegana. Z zahodne strani ponuja zaradi svojih oblik, drzne stene in v popoldanskih urah škrlatne barve enega najlepših gorskih pogledov pri nas. Ostaja pa kraljica najbolj divjega in težko dostopnega venca vrhov in grebenov Julijskih Alp, ki jo obkrožajo. To so Rokavi, Veliki in Mali Oltar, Dovški Križ, Rakova špica, Velika in Mala Ponca, Široka peč, Škrnatarica in Kukova špica. Na te vrhove sploh ni izdelanih poti in ostajajo gorski raj za zahtevne sladokusce. Tu se premikamo le po visokih strunah, tu ni klepetanja.«

In če je Kugy rekel, da je Triglav poseben svet in pravo kraljestvo, tudi Škrlatica skupaj s temi vrhovi predstavlja kamnito kraljestvo. Kamen ima svojo govorico, je še razmišljal Škamperle, stena Škrlatice pa je nekakšen vmesni prostor med običajnim življenjem v dolinah in nečim presežnim, višjim, drugačnim. Na njenem vrhu se človeku zdi, da sliši tiho oddaljeno šumenje obeh rek: Triglavske Bistrice v Vratih, ki se izteka v Savo, in ne tako oddaljene Soče pod Kriškimi podi.

Za običajne pohodnike z Vrat

K vznožju vršne zgradbe, kot zadnji skalnati del poti opiše Tine Mihelič, pripeljejo tri poti: s Kriških podov, iz Krnice čez Kriško steno in z Vrat. Najbolj znana in priljubljena je z Vrat pri Aljaževem domu. Smer današnje zavarovane poti je odkril Mojstrančan Gregor Rabič - Grogar. Do vrha je markiranih šest ur hoda – a čas je seveda odvisen od pripravljenosti pohodnika. Stanko Klinar zapiše, »da je bil Turkov Janez že pred vojno na vrhu v 'treh urah od Aljaževega doma', kar današnji planinec pomnoži z dve«.

Začetek poti. FOTO: Beti Burger

Ko sem se konec avgusta v svitu pripeljala v dolino Vrat, ki je v zadnjem letu v medijski pozornosti zaradi zapornice in drage parkirnine, se je odprl pogled z razglednice, ki sem ga že pozabila. V dolini Vrat sem bila nazadnje kot otrok (ob prvem vzponu na Triglav po Tominškovi poti). Spomini so zbledeli, a so bili v otroštvu očitno tako ključni, da v zadnjih letih vse raje zahajam v gore. In Škrlatica je bila že nekaj časa na seznamu želja.

Če je ob načrtovanju poti na Triglav vedno v ozadju misel 'upam, da ne bo prevelike gneče', sem se, nasprotno, ob poti počutila mirneje, ko sem srečala tudi nekaj drugih pohodnikov, ki so bili namenjeni bodisi na Škrlatico ali Križ bodisi na Dolkovo špico. Že v prvi uri hoda, najprej skozi gozd, se pot strmo vzpenja in nudi lepe razglede na Triglav.

Ob poti. FOTO: Beti Burger

Ob prihodu na travnato pobočje pa odpre pogled, na pobočju gore Stenar pa pridemo do kovinskega bivaka IV. na Rušju. Stoji pod Dolkovo špico na nadmorski višini 1980 metrov. Odprt je vse leto, v njem lahko prespi približno osem oseb. Od tam pot vodi čez melišče in travnato pobočje ter pašnike, prečkamo pobočje Dolkove špice, nato pa nas nižje pripelje v kotanjo, kjer se sneg lahko ohrani tudi do poznega poletja. Malce neprijeten je vzpon po melišču, ki vodi do vstopa v steno. Tam sem si, kot storijo tudi drugi pohodniki, nadela čelado in plezalne rokavice ter prešla v svoj najljubši del poti.

Bivak IV. pod Rušjem. FOTO: Beti Burger

Plezalna pot je dobro varovana z jeklenico, klini in skobami. V skali ni prostora za napake, ampak za osredotočenost, za stik s skalo. Kot je dejal Mihelič, je poseben čar, saj na Škrlatico ne moreš priti, ne da bi se »prijel za skalo«. Po dobri uri v steni sem zagledala križ in vedela, da sem pri vrhu. Ta pomnik so člani Turistovskega kluba Skala leta 1934 postavili v spomin vsem gornikom, ki so umrli v slovenskih gorah. Leta 1953 so križ podrli, leta 1996 pa ga ponovno postavili.

Z vrha je čudovit razgled na okoliške vrhove oziroma gore: od Prisojnika do Jalovca, na Triglav, na oddaljene Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe, ob izjemno jasnih dneh celo do morja.

Triglav proti Škrlatici

Množičnega pohodniškega turizma, ki ga sicer srečamo že na številnih slovenskih gorah in hribih, na Škrlatici k sreči še ni. Nekako se zdi, da ji s svojo mogočnostjo in mističnostjo ter težjim dostopom, zdaj tudi »dražjim« zaradi parkirnine, uspe ohranjati ekskluzivnost.

»Na neki način Triglav 'žrtvujemo za množični planinski turizem',« je razmišljal Škamperle. Ob boku Triglava z zlato medaljo se zdi s srebrno morda zapostavljena, a obenem je to tudi njena prednost.

Škrlatica je kot oltar slovenskega skalaštva,« slikovito razloži Mihelič. FOTO: Beti Burger

Po Miheličevih besedah v malokateri gorski skupini vrh tako močno izstopa kot v Vzhodnih Julijskih Alpah Triglav, da dobesedno prekaša svoje vazale. »Ko se peljemo iz Mojstrane, se Stenar zelo lepo vidi, je mogočen. Ko pa pridemo v Vrata in se bližamo Triglavski steni, se Stenar ob njej povsem izgubi. Gotovo gre za enega najmogočnejših pogledov v apneniških Alpah. Nekoč sem bil tam z Nemci, doma iz kraja, kjer je živelki je spesnil epsko-lirično pesnitev Zlatorog. Ko je njihov vodnik zagledal Triglavsko steno, je rekel: brutal schön (brutalno lepo). In res smo lahko upravičeno ponosni nanj.«

Ko sem le nekaj minut čez deseto uro dopoldne zrla z vrha kraljice, je Triglav zakrila megla. Začutila sem mir in srahospoštovanje. Skoraj uro časa na vrhu bi si želela podaljšati, a tudi sam sestop zahteva osredotočenost in čas.