Skromen odziv na ponudbe za sprejem prosilcev

Ljubljana – Vlada je pred kratkim Italiji ponudila, da bo Slovenija sprejela do pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi potrebami. Podobno je februarja sporočila tudi Malti, a iz najmanjše članice EU ni prispel še nihče. Pri vseh dosedanjih mehanizmih solidarnosti je v Slovenijo prišlo precej manj beguncev in prosilcev za azil, kot jih je bila pripravljena prevzeti.Na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med članicami EU bo Slovenija iz Italije prevzela do pet ljudi, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite, so pred dnevi sporočili iz vladnega ...

