Skupina EPP bo zaradi pomanjkanja etike izključila Branka Grimsa

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v evropskem parlamentu bo zaradi pomanjkljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS), je STA danes izvedela iz virov v evropskem parlamentu.

Postopek je stekel danes, prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina

Poleg kršitev na področju delovne etike Grimsu po navedbah virov v največji politični skupini v evropskem parlamentu očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Obenem po poročanju STA ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Ne gre za prvi ukrep EPP proti Grimsu. Evropski poslanec iz vrst SDS je v evropskem parlamentu večkrat podprl odločitve in ravnanje skrajno desnih političnih skupin, ki se niso skladale z usmeritvami desnosredinske EPP. Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je v evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Kasneje je sicer podpis umaknil, po neuradnih informacijah po pritisku SDS in EPP.

Sam je pojasnil, da se je za umik podpisa odločil, da bi preprečil vsako zlonamerno manipulacijo in povezovanje glasovanja o nezaupnici komisiji Ursule von der Leyen z glasovanjem o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji.

Poleg tega ni upošteval smernic skupine na še enem glasovanju o nezaupnici evropski komisiji, naj glasuje proti nezaupnici, saj ni glasoval. Zato je EPP januarja letos proti njemu uvedla sankcije.

Postopek je stekel danes. FOTO: Jure Eržen

Grims (EPP/SDS) se je sredi maja letos v parlamentu v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v evropskem parlamentu, na katerem so poleg njega sodelovali še člani treh skrajno desnih političnih skupin – Charlie Weimers iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Rene Aust iz Evrope suverenih narodov (ESN) ter Antonio Tanger Correa iz Domoljubov za Evropo.

Evropski poslanec iz Slovenije je v uvodnem nagovoru, objavljenem na youtubu, med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope. »Verjamem, da lahko samo tako rešimo Evropo. Ker če desne stranke ne sodelujejo trajno, verjamem, da Evropa ne bo več obstajala. To bi se lahko zgodilo že zelo kmalu,« je povedal tedaj. Menil je, da skrajna desnica ne obstaja.

Vodja desnosredinske EPP Manfred Weber je dan po dogodku članom skupine sporočil, da bodo Grimsa sankcionirali. Skupina je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici evropski komisiji proti njemu uvedla že januarja, zdaj pa bi ga lahko doletela celo izključitev.