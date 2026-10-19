Gen-I o aretacijah v Romuniji

Po informacijah portala 24ur.com je sodnik Hudohmetu pripor vmes že podaljšal še za 30 dni. Datum sojenja še ni določen, o pritožbi na odrejeni pripor pa bo odločalo pritožbeno sodišče

Primer, v katerem so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta, se nanaša na posameznika in na konkreten projekt, nobena družba v skupini Gen-I ni predmet kazenskega, regulatornega ali drugega uradnega postopka v zvezi s to zadevo, je danes objavil Gen-I.

»Po nam dostopnih informacijah se zadeva nanaša na posameznika in na konkreten projekt baterijskega hranilnika, ki ga razvija projektna družba znotraj skupine Gen-I Sonce. Do danes nobena družba v skupini ni prejela nobenega obvestila ali zahteve pristojnih romunskih ali slovenskih organov,« so v objavi na spletni straneh Ljubljanske borze zapisali v družbi Gen-I.

Dodali so, da so informacije, ki so jim na voljo, še vedno omejene na javno dostopne vire. Tako niso seznanjeni »z nobenim dogovorom, povezanim z očitki, o katerih poročajo mediji, pri katerem bi bila udeležena katera od družb, prav tako pa prek družb skupine niso bila izvedena nobena s tem povezana plačila«.

Prek družb skupine Gen-I niso bila izvedena nobena s tem povezana plačila. FOTO: Leon Vidic

Vzpostavili so začasno vodstveno strukturo

Spomnili so, da je do razjasnitve okoliščin uprava vzpostavila začasno vodstveno strukturo družbe Gen-I Sonce - za začasna direktorja družbe je imenovala predsednika in člana uprave matične družbe Gen-I Jureta Sokliča in - in zatrdili, da vsi ključni poslovni procesi potekajo nemoteno.

Dodali so, da vzporedno poteka neodvisen zunanji pravnoformalni ter računovodski pregled določenih poslov, projektov in transakcij družb iz skupine Gen-I in družbe Gen-I Sonce.

»Skupina Gen-I pri svojem poslovanju spoštuje najvišje standarde integritete, skladnosti poslovanja in odgovornega korporativnega upravljanja ter ima ničelno toleranco do nezakonitega ali neetičnega ravnanja. Če bo to potrebno, bomo v celoti sodelovali s pristojnimi organi,« so napovedali.

Televizija Slovenija je oddaji Tarča minuli četrtek med drugim objavila video posnetek, posnet s skrito kamero, na katerem naj bi Hudohmet lastnika romunske družbe Waldevar Energy, ki je z Gen-I Sonce podpisala pogodbo o postavitvi baterijskega hranilnika v Romuniji, Leona Arhireja obvestil o dogovoru o proviziji. Poročala je tudi o vsebini sodne odredbe za preiskavo.

Direktor družbe Gen-I Sonce Gregor Hudohmet. FOTO: Arhiv dokumentacije Dela

Waldevar Energy provizijo nakazal Smart Green Design

Dan po srečanju, 25. septembra, še preden je bila transakcija izvedena, so romunski policisti aretirali in pridržali Hudohmeta in še direktorja podjetja Waldevar Energy Cristiana Dragomirja. Oba sta osumljena korupcijskih kaznivih dejanj jemanja podkupnine. Sodišče jima je odredilo 30-dnevni pripor.

Družba Smart Green Design po poročanju TV Slovenija z Gen-I Sonce ni sodelovala prvič, v zadnjem letu dni je od slovenske družbe prejela 30.000 evrov. Za nacionalno televizijo so povedali, da je šlo za storitve svetovanja tehničnih skrbnih pregledov za romunske projekte.