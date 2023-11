Skupina HSE tarča kibernetskega napada

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bila ponoči tarča kibernetskega napada, so za STA potrdili na HSE in dodali, da so v reševanje položaja vključene vse pristojne strokovne službe. Po njihovih zagotovilih proizvodnja električne energije v državi zaradi dogodka ni v ničemer ogrožena.

Kot so še pojasnili v HSE, se je kibernetski napad zgodil v noči s petka na soboto, pri čemer pa ni imel nobenega vpliva na varno oskrbo z elektriko.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so prejeli »prijavo napada na informacijski sistem ene od gospodarskih družb«. Z njo aktivno sodelujejo skupaj z ostalimi deležniki za zagotavljanje varnosti na tem področju. »Slovenska policija izvaja intenzivno kriminalistično preiskavo, zato več informacij trenutno ne moremo posredovati,« so zapisali.

Po poročanju portala 24ur.com naj bi se zgodil vdor v varnostno nadzorni sistem in požarne alarme, ob tem pa naj bi bili prizadeti tudi sistemi TEŠ, Dravskih elektrarn in Premogovnika Velenje.