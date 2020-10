Skupina izbrancev, ki jih je bilo treba umakniti

Ljubljana – Novoustanovljena delovna skupina za področje nezakonitih migracij je včeraj začela delati. Njena sestava pritrjuje očitkom, da so bili iz vrst policije vanjo imenovani predvsem tisti, ki jih je bilo treba umakniti, in ne tisti, ki bi bili najboljši kader. Med njimi namreč ni niti enega strokovnjaka s področja varovanja državne meje.



Iskanje rešitev za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boj proti tihotapljenju ljudi je nedvomno dobrodošlo, predvsem ker so v zadnjem času spet vse bolj aktivni tihotapci ljudi. A postavlja se vprašanje, po kakšnem kriteriju so izbirali člane delovne skupine. Imena kažejo, da so posameznike izbirali premišljeno, a poznavanje področja migracij pri tem ni bilo ključno.

Kriminalista NPU, direktorica in vodja piara

Poročali smo že, da sta se po sklepu vodstva policije skupini pridružila kriminalista Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki sta po naših podatkih med drugim preiskovala domnevna kazniva dejanja svetovalca predsednika vlade za nacionalno varnost Žana Mahniča in ministra za obrambo Mateja Tonina.



Na policiji pravijo, da sta kriminalista preiskovala več zadev, o katerih zaradi tajnosti postopka ne morejo govoriti, razlog, da sta bila kriminalista NPU, ki sta sicer profesionalno kariero posvetila preiskovanju gospodarske kriminalitete in korupcije, imenovana v delovno skupino, je po zagotovilu pristojnih njuna strokovnost.



Kot smo izvedeli, so med člani še Tatjana Bobnar, nekdanja generalna direktorica policije, Boštjan Lindav, nekdanji direktor uprave kriminalistične policije, David Antolović, pomočnik direktorja NPU, in Vesna Drole, nekdanja vodja službe za odnose z javnostjo na generalni policijski upravi. Slednjo, s pomočjo katere se je raven komuniciranja policije nedvomno precej dvignila, je zdaj že nekdanji generalni direktor Anton Travner odstavil svoj prvi dan.



Med razlogi naj bi bilo tudi njeno nasprotovanje odločitvi, da se policija ne odzove na diskreditacijo Bobnarjeve v enem od medijev. Čeprav je šlo posredno za diskreditacijo celotne policije, vodstvo pod Travnerjevo taktirko temu ni prisluhnilo. V nemilost je padel pri novem vodstvu tudi Lindav, ki so ga razrešili že aprila, na njegovo mesto pa imenovali Vojka Urbasa.

Upokojenec in Kanglerjev prijatelj

Antolović, ki naj bi mu bili prav tako šteti dnevi na vrhu NPU, je bil že večkrat tarča medijev, naklonjenih stranki SDS. Nanj se je usul plaz kritik po preiskavah zaradi zaščitne opreme. Tatjane Bobnar, ki jo je vlada zamenjala že na prvi ustanovni seji sredi marca, se je najbolj odkrito lotil Mahnič. Vse omenjene so razrešili in premestili po hitrem postopku, glavni razlog je bil po informacijah znotraj policije v tem, da se niso hoteli ukloniti (političnim) pritiskom.



Vodja skupine, v kateri so še predstavniki obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo in predstavniki slednjega, je upokojeni Vlado Maksimovič, ki je v tesni navezi z državnim sekretarjem na notranjem ministrstvu Francem Kanglerjem.