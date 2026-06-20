Skupina močnejših neviht s Koroške in dela Štajerske do Ljubljane

Danes zgodaj popoldne je skupina močnejših nevihtnih celic iz smeri Avstrije dosegla Koroško in del Štajerske ter se po napovedih pomika proti jugu. Možni so močan veter, nalivi in toča, je sporočila Agencija RS za okolje (Arso). Za severovzhod države je vremensko opozorilo zvišala z rumenega na oranžno.

Predvsem v severovzhodni Sloveniji so v drugem delu popoldneva do večera možne močnejše nevihte, ki jih lahko spremlja nevihtni piš, nalivi ali toča, je sporočil Arso. Medtem je nehihta z grmenjem dosegla tudi Ljubljano.

Nevihte se širijo od zahoda proti vzhodu in jugu. FOTO: Arso

Za severovzhod države zaradi mogočih močnejših krajevnih neviht velja oranžno opozorilo, za preostali del države zaradi možnosti krajevnih neviht rumeno opozorilo.

Zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije še možne posamezne nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo, piše na spletnih straneh Arso.

Zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.

Jutri opozorilo za vročino

Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V ponedeljek, torek in sredo bo namreč povečini sončno, čeprav ob popoldnevih ni izključena kakšna nevihta.