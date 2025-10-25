Skupina Romov pred lokalom pretepla moškega, ki se bori za življenje

Pred lokalom Patriot v središču Novega mesta naj bi ponoči skupina Romov hudo pretepla občana, ki je po dogodku v kritičnem zdravstvenem stanju. Kot poročajo nekateri mediji, je skupina napadla očeta, ki je prišel v lokal po sina. Na Mestni občini Novo mesto dogodek potrjujejo in opozarjajo, da se romska problematika v tem delu države poslabšuje.

Do dogodka naj bi prišlo v jutranjih urah, ko naj bi oče v omenjeni, med mladimi priljubljen lokal prišel po sina, ki naj bi ga že pred tem napadli Romi. Skupina naj bi se nato spravila na očeta. Druge podrobnosti niso znane.

Osumljenec že pridržan

Policija in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali sledi in začeli intenzivno preiskavo kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Na podlagi preiskave so identificirali 20-letnega osumljenca, ki so ga popoldne pridržali. Preiskava še poteka, podrobnosti zaradi interesa preiskave niso razkriti, o ugotovitvah bo obveščeno državno tožilstvo, so sporočili iz policije.

Z Mestne občine Novo mesto so medtem napad ostro obsodili. »Nasilni dogodek na žalost dokazuje, da se romska problematika, na katero župani jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti situacije ne ukrepa. Trenutno je napadeni občan v kritičnem zdravstvenem stanju, storilec pa v policijskem pridržanju,« so zapisali.

Predstavniki vlade, uradniki ministrstva za pravosodje in pravosodni sistem se bodo morali po besedah Macedonija zavedati, da je preveč ščitenja krivih in premalo varovanja nedolžnih. FOTO: Leon Vidic/delo

Macedoni: Preveč ščitenja krivih in premalo varovanja nedolžnih

Kot so navedli, je župan Gregor Macedoni po dogodku, »ki ponovno osvetljuje neučinkovito reševanje varnostne problematike s strani države, v rednem kontaktu s policijo«. V imenu občanov in občank, ki si zaslužijo varnosti v lastnem okolju, je pristojne znova pozval k ničelni toleranci do nasilja in zahteval takojšnje ukrepanje tako v primeru nedavnega napada kot pri spremembi kazenske zakonodaje.

Predstavniki vlade, uradniki ministrstva za pravosodje in pravosodni sistem se bodo morali po besedah Macedonija zavedati, da je preveč ščitenja krivih in premalo varovanja nedolžnih. Medtem je v času, ko pristojni iščejo rešitve, na jugovzhodu Slovenije preveč dejanskih žrtev s trajnimi fizičnimi poškodbami, posttravmatskimi stresnimi motnjami in na žalost danes tudi občan, ki se bori za življenje, opozarja.

»Gre za dejansko poslabševanje varnostnih razmer v našem delu države, občani in občanke pa upravičeno pričakujemo aktivno in pravično delovanje pristojnih organov, ki bodo storili vse potrebno za zagotovitev naše varnosti, ne glede na to, kateri etnični skupini pripadajo storilci kaznivih dejanj,« je še zapisal v sporočilu.