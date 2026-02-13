Kup kritik na Skupinsko prakso: neodzivni, nespoštljivi, napačne diagnoze ...

»Že en teden poskušam odpreti bolniško pri njih. Se ne javljajo. Ne odgovarjajo na elektronsko pošto. Obup.« »Nespoštljivi, neprijazni, nepotrpežljivi, nesposobni, nestrokovni, napačne diagnoze ...«

To sta resda komentarja, izbrana s spleta, a povzemata tisto, kar ugotavljajo na uradnih institucijah o Skupinski praksi, ki združuje več ambulant po Sloveniji in se kiti z motom Okrog pacientov se naš svet vrti. Na nepravilnosti opozarja zastopnik pacientovih pravic, prijave dobivajo na zdravstvenem inšpektoratu, z njimi se ukvarjajo na ministrstvu za zdravje, v zdravniški zbornici in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Kaj na to pravijo občine, ki podeljujejo koncesije na ravni primarnega zdravstva? In kaj ministrstvo za zdravje?