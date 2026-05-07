Levica in sindikati najglasneje proti predlogu t. i. tretjega političnega bloka

Poslanci danes na skupnem odboru pretresajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljnjo obravnavo poslal s 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma.

V zakonskem predlogu poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in del energentov. Predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin.

T. i. omnibus zakon posega v približno deset zakonov. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

Da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, so prejšnji teden v DZ glasovali poslanci NSi, SLS in Fokusa, Demokratov, Resnice in SDS, nasprotujejo pa mu v Svobodi, SD ter Levici in Vesni in pozivajo k splošni razpravi. Hkrati so k predlogu vložili več dopolnil, med drugim bi črtali člene, ki niso interventne narave.

Levica je v torek napovedala tudi, da bodo proti zakonu, ki po njihovem prepričanju prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj države in družbo, uporabila vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum.

Predlogu ostro nasprotujejo sindikati, saj po njihovem mnenju koristi le lastnikom kapitala, medtem ko delodajalske organizacije ocenjujejo, da gre za prvi korak v smeri večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Predstavniki sindikatov so na današnji novinarski konferenci pred sejo skupnega odbora DZ opozorili, da niso prejeli vabila na sejo, kar so označili za »šokantno«.

Iz Združenja delodajalcev Slovenije pa so pred obravnavo predloga poudarili, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo lahko temelj socialne države. Zakon je po njihovi oceni pomemben premik v tej smeri.

V sporočilu za javnost so opozorili na signale vpliva energetske in gospodarske krize ter padanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki se po njihovih navedbah odražajo ne le v zmanjšani gospodarski aktivnosti in zviševanju inflacije, temveč tudi realno v žepih zaposlenih v gospodarskem sektorju.

»V celoti se strinjamo z uvodno oceno stanja in razlogih za sprejetje predloga zakona. Ne gre le za to, da se Slovenija dejansko uvršča med davčno najbolj obremenjene države v OECD, ampak tudi za ostale dejavnike, kot je npr. povečevanje zaposlovanja v javni upravi, medtem ko se število zaposlenih v realnem sektorju, ki državo financira, zmanjšuje,« so zapisali.

Generalni sekretar združenja Miro Smrekar je ocenil, da je predlog interventnega zakona pomemben premik v nujni smeri – manj administrativnih bremen, nižje obremenitve dela, več predvidljivosti in več konkurenčnosti za slovensko gospodarstvo. »Slovenija ne more dolgoročno napredovati, če podjetjem jemlje prostor za investicije, razvoj in zaposlovanje, zato potrebujemo državo, ki razume, da so produktivnost, delo in podjetnost temelj blaginje,« so ga povzeli v sporočilu za javnost.

Zakonu morata po njihovi oceni slediti še takojšnja korenita debirokratizacija poslovnega okolja in zmanjševanje apetitov državnega proračuna. Pozivajo tudi k odpiranju v zakonu nenaslovljenih pomembnih tem, kot so absentizem, minimalna plača, razbremenitev stroška dela in hitrejše zaposlovanje tujcev.