Skupno število okužb tudi v Indiji preseglo štiri milijone

KLJUČNI POUDARKI: Podelitev nagrad letošnjega ex-tempora bodo prvič v živo predvajali na facebook profilu Obalnih galerij Piran

8.15 Indija z več kot 4 milijoni okužbami

8.00 Victoria: oblasti pozivajo k neudeležbi na protestnih

7.50 Ex-tempore letos tudi v živo preko facebooka

Skupno število okuženih v Indiji je, enako kot pred tem v Braziliji in ZDA, preseglo 4 milijone. Iz države poročajo o 86.432 novih okužbah in več kot tisoč smrti med okuženimi.Policija v avstralski zvezni državi Victoria, kjer beležijo največ primerov novega koronavirusa (doslej so tam potrdili 75 odstotkov vseh primerov v Avstraliji, umrlo pa je približno 750 okuženih), poziva ljudi, naj se ne udeležijo protestov zoper ukrepe za omejevanje širjenja virusa v Melbournu. Med ukrepi, ki so jih sprejele tamkajšnje oblasti, je tudi policijska ura v nočnem času. O rahljanju ukrepov v času drugega vala bo premier Victoriepredvidoma spregovoril jutri, navaja tiskovna agencija Reuters.Kljub novim razmeram zaradi koronavirusa mednarodni slikarski ex-tempore Piran nadaljuje svojo tradicijo. Ob 55. izvedbi ex-tempora bo drevišnja slavnostna podelitev nagrad potekala nekoliko drugače z omejenim številom povabljenih gostov, bodo pa zato dogodek prvič v živo predvajali na facebook profilu Obalnih galerij Piran. Razstavi del, nastalih v okviru letošnjega ex-tempora, bosta do vključno 18. oktobra na ogled v Galeriji Monfort v Portorožu in v Mestni galerija Piran.