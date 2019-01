Skušal umoriti nekdanjo partnerko

V torek okoli 12.15 so ljubljansko policijsko upravo obvestili o dogodku v Kočevju, v katerem je bila poškodovana ena oseba, storilec pa je s kraja pobegnil.



Policisti so ugotovili, da je 35-letni moški z nožem večkrat zabodel 31-letno žensko in ji s tem povzročil hude telesne poškodbe, a je izven smrtne nevarnosti. Osumljeni in žrtev sta pred časom končala zvezo, so navedli na Policijski upravi Ljubljana. Osumljenca so kmalu našli in mu odvzeli prostost.



35-letnika bodo danes kriminalisti s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora privedli pred preiskovalnega sodnika. Osumljeni je bil že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja in kazniva dejanja z elementi nasilja.