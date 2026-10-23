Slab dostop do sicer bogate košarice zdravstvenih pravic

Neoliberalna politika, ki je v službi kapitala, si prizadeva javni zdravstveni sistem privatizirati, posledica pa je, da je dostop do zdravstvenih storitev vse bolj odvisen od debeline denarnice. Na tisoče prebivalcev v Sloveniji in Italiji je brez osebnega zdravnika, dolge čakalne dobe pa otežujejo dostop do pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev. V takšnih razmerah številni ljudje, med njimi je največ starejših, ostajajo brez nujnih zdravstvenih storitev, do katerih zaradi uvajanja digitalizacije mnogi tudi vse težje dostopajo.

Tako so na skupnem posvetu Starejši v zdravstvenem sistemu ugotavljali člani Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) in Sindikata upokojencev Italije CGIL Furlanije - Julijske krajine, ki s skupnimi stališči delujejo v FERPE (Evropski federaciji upokojencev in starejših oseb) ter ETUC (Evropski konfederaciji sindikatov). Čeprav je v ustavah obeh držav opredeljena temeljna pravica do dostopa do kakovostnih, pravočasnih zdravstvenih storitev, je njihovo uresničevanje vse bolj negotovo in omejeno. Sindikata bosta odločevalcem v Sloveniji in Italiji ter poslancem v evropskem parlamentu poslala več zahtev, s katerimi bosta seznanila tudi organe FERPE in ETUC. Zahtevajo ustrezne pogoje za nemoteno delovanje javnega zdravstva. Namesto za orožje bi morali denar namenjati za zdravje in kakovostno življenje ljudi. Z ustreznimi ukrepi je treba ločiti javni in zasebni zdravstveni sektor.