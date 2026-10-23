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    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Slab dostop do sicer bogate košarice zdravstvenih pravic

    Uresničevanje pravočasnih zdravstvenih storitev je vse bolj omejeno, ugotavljata sindikata upokojencev iz Slovenije in Italije.
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    Andreja Žibret
    23. 10. 2026 | 06:00
    13:34
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Neoliberalna politika, ki je v službi kapitala, si prizadeva javni zdravstveni sistem privatizirati, posledica pa je, da je dostop do zdravstvenih storitev vse bolj odvisen od debeline denarnice. Na tisoče prebivalcev v Sloveniji in Italiji je brez osebnega zdravnika, dolge čakalne dobe pa otežujejo dostop do pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev. V takšnih razmerah številni ljudje, med njimi je največ starejših, ostajajo brez nujnih zdravstvenih storitev, do katerih zaradi uvajanja digitalizacije mnogi tudi vse težje dostopajo.

    Tako so na skupnem posvetu Starejši v zdravstvenem sistemu ugotavljali člani Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) in Sindikata upokojencev Italije CGIL Furlanije - Julijske krajine, ki s skupnimi stališči delujejo v FERPE (Evropski federaciji upokojencev in starejših oseb) ter ETUC (Evropski konfederaciji sindikatov). Čeprav je v ustavah obeh držav opredeljena temeljna pravica do dostopa do kakovostnih, pravočasnih zdravstvenih storitev, je njihovo uresničevanje vse bolj negotovo in omejeno. Sindikata bosta odločevalcem v Sloveniji in Italiji ter poslancem v evropskem parlamentu poslala več zahtev, s katerimi bosta seznanila tudi organe FERPE in ETUC. Zahtevajo ustrezne pogoje za nemoteno delovanje javnega zdravstva. Namesto za orožje bi morali denar namenjati za zdravje in kakovostno življenje ljudi. Z ustreznimi ukrepi je treba ločiti javni in zasebni zdravstveni sektor.

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    15. 10. 2026 | 13:14
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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