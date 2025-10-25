Strokovni svet praviloma nima vpogleda v učna gradiva, o katerih odloča

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v obrazložitvi predlagane novele zakona spomnilo, da strokovni svet od leta 2005 ne potrjuje več delovnih zvezkov, založniki jih izdajajo brez odobritve, učitelji pa uporabljajo po lastni presoji. »Rezultati raziskav kažejo na slabšanje kakovosti učnih gradiv, pri čemer posebej izstopajo delovni zvezki in delovni učbeniki, ki niso podvrženi strokovni presoji, kar kaže na to, da konkurenca na trgu ne zagotavlja boljše kakovosti.«

Starši za uporabo učbenikov ne plačujejo, učbenike zagotovijo šole v učbeniškem skladu. Šole po podatkih ministrstva v povprečju dobrih 47 odstotkov sredstev učbeniškega sklada namenijo za nakup delovnih zvezkov in delovnih učbenikov za prvo triado, za katere so učna gradiva brezplačna. V višjih razredih pa starši po podatkih ministrstva za delovne zvezke in druge potrebščine namenijo od 50 do 150 evrov na leto, odvisno od šole in razreda.