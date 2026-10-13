Slaba novica za ljubitelje podaljšanih vikendov: v letu 2027 le šest prostih dni

Prihodnje leto ne bo ravno naklonjeno ljubiteljem podaljšanih vikendov. V letu 2027 bo v Sloveniji od 15 prazničnih dela prostih dni le šest dni med delovnim tednom, preostalih devet namreč pade na soboto ali nedeljo.

Če že razmišljate o počitnicah in potovanjih v letu 2027, si zatorej dobro oglejte koledar. Prihodnje leto namreč ne bo posebej idealno za tiste, ki radi združujejo počitnice z vikendi in si tako privoščijo kak dodaten dan počitka. Kar devet slovenskih državnih praznikov in dela prostih dni namreč pade na soboto ali nedeljo, kar pomeni, da bo možnosti za podaljšan dopust manj, kot bi si marsikdo želel.

Prvi januar 2027 sicer pride na petek, a kaj, ko bomo »izgubili« 2. januar, ki bi bil sicer dela prosti dan, a bo takrat ravno sobota. Slovenski kulturni praznik 8. februarja bo na srečo v ponedeljek, tako da bo tisti konec tedna podaljšan. Z veliko nočjo, ni težav, saj je premakljiv praznik, ki pade na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni (po spomladanskem enakonočju 20. ali 21. marca), dela prosti velikonočni ponedeljek pa je pač v ponedeljek.

Dan boja proti okupatorju 27. aprila bo prihodnje leto v torek, kar sicer ni tako slabo, vendar bosta naslednja dela prosta dneva za prvomajske praznike v soboto in nedeljo. Šolarjem sicer ne bo hudega. Dan državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, bo v prihajajočem letu v petek, tako da si bo mogoče privoščiti podaljšan vikend, a kaj, ko bomo Marijino vnebovzetje v letu 2027 praznovali v nedeljo.

Kako pa bo med šolskimi krompirjevimi počitnicami? Dan reformacije, 31. oktober, bo v nedeljo, prvi november pa bo v ponedeljek. Glede na običajni šolski koledar v Sloveniji (kjer so jesenske počitnice tradicionalno zadnji teden v oktobru okoli dneva reformacije) bodo jesenske počitnice v šolskem letu 2027/2028 pričakovano potekale konec oktobra, se pravi, predvidoma od ponedeljka, 25. oktobra, do petka, 29. oktobra 2027.

Božič bo letos v petek, dan samostojnosti in enotnosti pa v soboto. prihodnje leto bosta oba praznika prav za vikend. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist

Smola nas bo spet doletela za božične praznike, saj bo božični dan v soboto, dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra, pa v nedeljo. Enako bo tudi za novo leto, saj 1. in 2. januar 2028 padeta prav na soboto in nedeljo.