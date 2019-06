Slaba oprema in podcenjevanje slovenskih gora »recept« za iskanje nesreče 

Intervencija GRS Kamnik. FOTO: GRS Kamnik

S PU Kranj so sporočili, da je v zadnjih 48 urah na njihovem območju potekalo več intervencij: na Mojstrovki se je zaplezal planinec, ki jo je odnesel brez poškodb. Na Stolu si je nekdo ob sestopu poškodoval nogo, na Kamnitniku pa je včeraj opoldne s stene med pripenjanjem padel plezalec in se poškodoval ter bil nekaj časa v nezavesti.

Planinska sezona je zahvaljujoč poletnemu vremenu v polnem zamahu, a žal se ob velikem številu ljudi, ki hodijo v gore, poveča tudi število intervencij domačih gorskih reševalcev. Že včeraj smo poročali o smrti planinca , ki se je pozno zvečer v noči na soboto smrtno ponesrečil na poti na Korošico. Iz Kamniške Bistrice je pri Petkovih njivah zdrsnil po pobočju. Tudi sobota kljub številnim opozorilom in pozivom k previdnosti ni minila mirno.Z Uprave za zaščito in reševanje so danes sporočili, da je sinoči okrog 20.50 tuj planinec obtičal na območju Vrsnika v občini Bovec. Gorski reševalci GRS Bovec so poškodovanega planinca našli, mu nudili prvo pomoč in ga prenesli do reševalnega vozila NMP Tolmin.Nekaj minut čez 21. uro zvečer pa so se na območju Prisojnika »zaradi strahu in opreme«, kot je dejals PU Kranj, zaplezali trije tuji planinci. Člani GRS Kranjska Gora so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in dežurne ekipe GRS na Brniku planince rešili danes v zgodnjih jutranjih urah. Člani Planinske zveze Slovenije (PZS) so pretekli teden znova opozorili na varnost v gorah in na Lisci prikazali , kakšen je varen način gibanja ter kako pravilno uporabljati opremo. Prvo in najpomembnejše pravilo seveda je, da opremo sploh vzamemo s seboj, ko se odpravimo v gore, ne glede na to, kakšno je vreme v dolini. In da pred odhodom na turo preverimo vremensko napoved, saj se lahko nad tisoč metrov nadmorske višine vreme hitro spremeni.Čeprav imamo na nižjih nadmorskih višinah namreč že poletje, je na višjih legah še vedno sneg, ki se bo ponekod obdržal tudi pozno v avgust, je na Lisci opozoril, član PZS in gorski reševalec. Brez dobre in terenu primerne obutve, čelade tam, kjer je potrebna, rokavic in toplih oblačil, se tako nikar ne odpravljajte od doma.Nujni del opreme v visokogorju so ta čas poleg ustrezne obutve, obleke in tudi čelade cepin in dereze, kajti snežna odeja je še vedno debela – na Kredarici, denimo, 120 centimetrov –, zato se tudi na prvi pogled lahkoten izlet v gore lahko spremeni v ekstremni podvig. Sneg pa se bo na osojnih predelih in grapah zadržal vsaj do polovice avgusta, je na Lisci opozoril Matjaž Šerkezi.V slovenskih gorah je vsako leto večja gneča. Letno jih obišče okrog 1,7 milijona ljudi, vse več jih prihaja iz tujine. Veliko je takšnih, ki visokogorja niso vajeni, zato so prizori, ko ljudje »skačejo« po skalah v zlizanih telovadnih copatih, brez čelade in primernih oblačil, reden pojav.Prav podcenjevanje slovenskih gora in slaba oprema sta najpogostejši vzrok za intervencije, na katere se podajo naši gorski reševalci. Če se ustrezna oprema in dobra fizična pripravljenost iz leta v leto izboljšujeta pri slovenskih obiskovalcih gora, je pri tujcih stanje še vedno zaskrbljujoče. Delež tujcev med reševanimi osebami se tako hitro povečuje, lani jih je bilo že trideset odstotkov.Gorski reševalci so sicer letos, kakor je sporočila Gorska reševalna zveza Slovenije, v gorah posredovali že več kot 200-krat. V nesrečah je (podatki so včerajšnji) umrlo 17 ljudi.