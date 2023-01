Žičničarje po epidemiji udarila še narava

V nadaljevanju preberite še:

Slovenskim žičničarjem se težave kar kopičijo. Po omejevanju poslovanja zaradi epidemije in podražitve elektrike jim zdaj nagaja še vreme. Čeprav smo sredi zime, zaradi visokih temperatur in pomanjkanja snega je marsikje zasneženih le nekaj prog, ponekod pa so morali smučišča kar zapreti. So pa tudi primeri, kjer se po strminah namesto smučarjev spuščajo kolesarji. Izjema sta Kanin in Vogel, ki imata dovolj naravnega snega. Prav zaradi podnebnih sprememb se tudi slovenska smučišča vse bolj usmerjajo v krepitev poletne ponudbe ob pomoči evropski sredstev pa je na obzorju tudi več naložb v infrastrukturo.